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「辛普森家庭」名製作人出售洛度假屋 近千萬元掛牌

洛杉磯訊
後院設有瀉湖風格的泳池與Spa區。(房地產公司Christie′s International Real Estate)
後院設有瀉湖風格的泳池與Spa區。(房地產公司Christie′s International Real Estate)

廣受歡迎的情境喜劇「辛普森家庭」（Simpsons）的製作人簡（Al Jean），近日掛牌出售位於洛杉磯Brentwood的長期住所，價格略低於1000萬美元。這處豪宅由簡和他的妻子、電視編劇Stephanie Gillis共同擁有，他們於2006年春季以約450萬美元購入，擁有至今超過18年。

簡因擔任「辛普森家庭」執行製作人及節目監製，而榮獲多項艾美獎。他與妻子將這座充滿藝術與自然氛圍的住宅裝飾得既溫馨又豪華。這棟建於1980年的建築，經過多次翻修與升級，總面積超過6200平方呎，共兩層樓，內含6間臥室及6間浴室。整體設計巧妙融合硬木與瓷磚地板，高挑的木樑天花板及大量窗戶，讓居家空間自然光線充沛。

主臥套房擁有陽台，明亮又溫馨。(房地產公司Christie′s Internat...
主臥套房擁有陽台，明亮又溫馨。(房地產公司Christie′s International Real Estate)
寬敞的客廳設有石材壁爐，溫馨又豪華。(房地產公司Christie′s Inter...
寬敞的客廳設有石材壁爐，溫馨又豪華。(房地產公司Christie′s International Real Estate)
餐廳配置吧檯及內嵌式書櫃。(房地產公司Christie′s Internatio...
餐廳配置吧檯及內嵌式書櫃。(房地產公司Christie′s International Real Estate)

豪宅坐落近一英畝的土地上，外觀為奶白色的粉刷牆面，周圍環繞郁郁蔥蔥的花園與草地，有恬靜的田園氛圍。屋前設有雙車位車庫與雨篷式車道，便於停車。豪宅的主層空間極具品味，寬敞的客廳設有石材壁爐，旁邊是略微抬高的鋼琴休閒區，充分滿足音樂愛好者需求。雙開門連通紅色主題餐廳，該空間還配置吧檯及內嵌式書櫃。此外，緊鄰壁爐的家庭活動室與廚房相連，廚房採用淡綠色系設計，搭配訂製櫥櫃、早餐吧檯及頂級不鏽鋼家電設備。早餐吧檯可直通戶外的露天娛樂區，方便用餐與社交。

主層還設有一間次主臥，內附獨立起居空間，可直通後院。二樓分布五間臥室，其中包括一間主臥套房，擁有陽台，可欣賞樹梢與山坡的景致。主臥浴室內設有雙盥洗臺、化妝檯、Spa浴缸及玻璃封閉式淋浴間。此外，豪宅內還有已完成裝修的閣樓，可靈活用作健身房或工作空間。

住宅的戶外空間如度假村般令人心動。後院設有潟湖風格的泳池與Spa區，並配有運動場、多個露天休閒區與用餐區。設施包括帶吧檯與燒烤設備的戶外廚房、棚架遮蔽的吊床，以及依偎在鯉魚池旁的小涼亭。此外，住宅還配備溫馨寫作小屋，增添別具一格的文藝氛圍，是簡創作靈感的來源。

目前，此豪宅由Compass公司的Sally Forster Jones與SoCal國際房地產公司Christie′s International的Tomer Fridman共同負責銷售。

廚房採用淡綠色系設計。(房地產公司Christie′s Internationa...
廚房採用淡綠色系設計。(房地產公司Christie′s International Real Estate)
房屋後院很親近自然。(房地產公司Christie′s International...
房屋後院很親近自然。(房地產公司Christie′s International Real Estate)

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