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為何多個州房租節節升 原來是房東被教導這麼做

加州房市銷量、中位數價齊揚 月漲幅45年最大

編譯組╱綜合報導
加州獨立屋中位數售價 資料來源╱加州房地產經紀人協會
加州獨立屋中位數售價 資料來源╱加州房地產經紀人協會

全州銷售數據顯示，現在大多數加州房地產市場比去年表現得更好，銷售和中位數房價都在上漲。

根據加州房地產經紀人協會(California Association of Realtors)的數據，在10月份，加州的房屋銷售出現反彈，扭轉了連續兩個月銷售下降的趨勢，並在40多個月以來，成就了最快的同比銷售速度。

加州獨立屋的銷售量10月達到26萬4870棟，較9月的25萬3010棟增長4.7%，較去年同期增長9.5%。加州10月中位數房價為88萬8740元，較9月份86萬8150元上漲2.4%，較去年同期的83萬9990元上漲5.8%。

根據加州房地產經紀人協會統計，月度房價漲幅是45年來最大的。10月份也達成連續第16個月年度房價上漲。

舊金山灣區是全加州房價最高的地區，其中，半島房地產市場整體銷售量較去年有所增加，但並非該地區所有市場的中位數房價均上漲。以下是半島市場趨勢的概覽：

●銷售量：上升

根據州政府數據，舊金山灣區年度銷售增長16.2%，聖馬刁(San Mateo)和聖塔克拉拉(Santa Clara)的房屋銷售數量各自較去年同期增長15.6%。

●中位數銷售價格：漲跌不一

聖塔克拉拉的中位數房價跳升至199萬元，較去年的180萬元上漲10.2%，較9月份也增長3.2%。聖馬刁並未呈現此一趨勢；儘管聖馬刁的銷售量呈兩位數增長，但房價似乎已趨於平緩，10月份的中位數房價為200萬元，較上個月和去年的中位數房價（均為210萬元）下降4.8%。

出現年度同比兩位數房價增長的城市包括：薩拉度加（Saratoga，10%）、巴洛阿圖（Palo Alto，14%）和坎貝爾（Campbell，13%）。

●高於上市價格的售價：上升

根據售出房屋中售價高於上市價格的數量，當地專家表示半島目前是賣方市場。

矽谷房地產協會(Silicon Valley Association of Realtors)總經理喬治(Eileen Giorgi)表示，總體而言，買家持續以高於上市價格的金額購買房產，在聖塔克拉拉，平均售價高於上市價格的比率為106%，聖馬刁為108%。

售價與上市價格比率，是用於衡量房屋的最終售價與其原始掛牌價格的對比，並以百分比表示。高於100%的比率通常代表為賣方市場，即房屋常以高於上市價格的金額售出。

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