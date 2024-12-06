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房貸利率降 灣區10月房屋成交量止跌回升

編譯組／綜合報導
灣區中位數房價2023年10月至2024年10月變動率(資料來源:加州房地產經紀人協會 編譯組／製表)
灣區中位數房價2023年10月至2024年10月變動率(資料來源:加州房地產經紀人協會 編譯組／製表)

灣區的房市在經過9月的低迷之後，因為抵押貸款利率跌至兩年來的最低水平，於10月出現反彈。

根據Freddie Mac的數據，30年固定抵押貸款利率在夏末緩慢下降，9月底達到6.08%。較低的利率促使一些買家重返市場，根據加州地產經紀人協會的新數據，10月的銷售量較前一個月增長20%，較2023年10月增長16.2%。

不過利率下降是短暫的—自9月底以來，利率又回升至6.84%。

在九個縣的灣區，單戶家庭住宅的中位銷售價格較去年10月上漲3.6%，達到130萬元。聖馬刁(San Mateo)的中位價格達到200萬元，聖塔克拉拉(Santa Clara)為199萬元，舊金山(San Francisco)為175萬元，阿拉米達(Alameda)為127萬元，康曲柯士達(Contra Costa)為86.95萬元。

儘管聯準會今年秋季多次降低利率，9月降半個百分點，11月降四分之一個百分點—抵押貸款利率卻持續攀升，這是因為利率往往會對聯準會未來政策的預期而變動，而不是直接因當前數值反應。

Woodside的房地產經紀人麥凱恩(Mara McCain)指出，對曾經習慣的水平來說，利率仍然很高，我們已經被3%和4%的利率寵壞了。

雖然經紀人預計較高的利率可能會導致今年年底銷售活動放緩，但他們表示，這種情況不會發生在灣區的購買力高的買家身上；這些買家投資於股市和比特幣的資產，可能在川普(Donald Trump)贏得總統大選後都有所提高。

麥凱恩指出，很多人用股票作為首付，這確實影響了市場；然而市場的低端情況則不同，Berkeley的房地產經紀人斯特恩(Geri Stern)說，有很多房屋在市場上停留，不得不降價，除非定價非常有吸引力，否則會賣不出去。

今年10月，灣區的單戶家庭住宅在市場上的中位停留時間為18天，而去年為16天。

Piedmont的Compass經紀人德拉克魯瓦(Mavis Delacroix)預計，一旦利率降至5%左右，房市活動將活化；她表示，當屋主以3.5%的利率為房屋再融資，現在卻不得不以6%的利率購買時，他們並不會想搬家。

根據Realtor.com的數據，整個灣區的庫存較去年增加，聖荷西(San Jose)-桑尼維爾(Sunnyvale)大都會區的活躍房源從1183增至1570，舊金山-屋崙(Oakland)大都會區的房源從5053增至6140，對2025年來說是個積極的信號。

儘管現在選擇可能較少，但經紀人表示，年底是購房的好時機，因為現在上市的賣家通常是因為需要搬家，而非想賣房。此外，買家可以利用假期期間，降低的市場競爭爭取好價格。

利率 灣區 貸款

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