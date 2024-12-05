馬斯克洛市貝艾爾舊家法拍前 降價350萬元

住宅室外區域。（Mansion Global截圖）

億萬富豪馬斯克 （Elon Musk）曾擁有的洛杉磯 住宅，曾由已故演員懷德（Gene Wilder）擁有的好萊塢歷史性物業，在即將被法拍之際，價格下降了350萬美元。

這座由洛杉磯著名建築師伯德（Robert Byrd）1951年建造的白色木瓦屋，現在標價為950萬美元。

據悉，價格下調的原因是賣方曾向馬斯克借款以購買這座房屋，但目前卻未能按時償還貸款 。根據最新的房產紀錄文件，該房產如果在12月拍賣前未能找到買家，將會進入法拍程序。

這座房屋的法拍歷程曲折。好萊塢演員懷德最著名的作品是1971年的「歡樂糖果屋」（Willy Wonka & the Chocolate Factory」，他於1976年以約30萬美元購得這座位於洛杉磯西部貝艾爾（Bel-Air）社區的住宅。根據PropertyShark的紀錄，他在約30年後，即2007年將其售出，成交價超過270萬美元。懷德於2016年去世，享年83歲。

住宅內部景觀。（Mansion Global截圖）

2013年，富豪馬斯克以675萬美元購入這座2756平方英尺的房產，但在2020年，他在社媒推特（現為X）上宣布將出售「幾乎所有實體財產」，並表示「不再擁有任何房產」。他的聲明中還包括一項條件，即這座位於Bel-Air的住宅不應被拆除或失去其靈魂。

馬斯克履行了承諾，並在同年晚些時候將房屋以700萬美元的價格出售給了演員懷德的侄子、電影製片人珀爾曼（Jordan Walker-Pearlman）夫婦。

根據房產紀錄顯示，馬斯克透過一家有限責任公司（LLC）向這對夫妻提供了670萬美元的貸款以購買該房產，但珀爾曼未能按時償還貸款。2024年7月，房產文件提交了違約通知，而11月初則提交了受託人拍賣通知，表示該房產將於12月3日進行公開拍賣，售給出價最高者。

珀爾曼在8月接受「華爾街日報」（Wall Street Journal）採訪時表示，他們正在與馬斯克合作，並且對馬斯克進行法拍的決定「心安理得」。與馬斯克2020年時的推文類似，當前的房產上市資訊也指出，該房產不得被拆除。

西方房地產代理公司（Westside Estate Agency）的上市代理人梅耶斯（Drew Meyers）透露給報導豪宅交易媒體「Mansion Global」，「房產的現擁有者和前擁有者附加了限制性條約，以確保房產的歷史性。」

梅耶斯表示，「一座具有這麼重要意義的伯德設計的房屋不應該被拆除。它應該被修復並恢復生機，同時保持其美麗的靈魂。我們希望確保它賣給一位能夠欣賞它永恆價值的人。」

根據上市資料，這座四臥室的房屋擁有原始的木樑天花板、溫馨的壁爐和開放式布局。房產的核心是圓形吧台區域，還有一個美食廚房、四間臥室以及遼闊的景觀視野。在戶外，則設有多個休閒區、精心修剪的花園以及一個腎形泳池。