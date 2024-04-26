需求放緩商業收縮 房貸利率微降

本周小額貸款利率。（佳信貸款/劉豔秋提供）

4月22日當周，房貸各期利率 較上周小幅下降，30年期固定抵押貸款利率升至6.990%。

23日公布的美國4月份製造業採購經理人指數（PMI）初值降至49.9，創下四個月以來的低點，並低於榮枯線50，顯示美國製造業呈收縮趨勢，是今年首次出現萎縮；服務業PMI也從上月51.7下降至50.9，為五個月以來最低水平；綜合PMI從52.1下降至50.9，創四個月來新低。

PMI的調查對象是製造業中的採購經理人，以了解他們對於生產、訂單、就業、供應鏈等方面的看法，其數值反映了製造業的活動水平，通常被視為經濟增長的指標之一。

儘管商業活動開始收縮，但近期聯準會 政策制定者於近幾周一再表示不急於降息 ，並強調只有在對經濟放緩充滿信心時才會開始降息。從期貨市場的定價來看，交易者目前的基本預期仍是今年會有一到兩次的降息，每次降息為1碼（0.25個百分點），遠低於1月的6至7次。

本周公布的經濟數據將為經濟表現提供更多線索，並為聯準會在4月30日至5月1日舉行的會議前的決策提供資訊，這些數據包括本周五（26日）公布的聯準會首選通膨指標個人消費支出（PCE）物價指數的3月表現，以及一季度的國內生產總值數據。