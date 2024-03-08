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首次購屋 長堤市最高補助2.5萬

記者邵敏／洛杉磯綜合報道
首次購房者定義為過去三年內沒有擁有房產的人。（記者邵敏／攝影）
首次購房者定義為過去三年內沒有擁有房產的人。（記者邵敏／攝影）

南加地區的高房價讓許多人望而卻步，洛杉磯縣長堤市（Long Beach）政府為首購族提供最高2萬5000元的補助金，可用來支付頭款和成交費用。

當局表示，長堤市首次購屋者援助計畫（First-Time Homebuyer Assistance Program），目的在幫助住房擁有率較低的中低收入家庭，此項目資金，約可為100套住房提供補助，每戶家庭最高可獲得2萬5000元。

這筆購屋補助金可用於首付、託管（Escrow）費用、以及降低房貸利率所支付的「買點費用」等。申請者必須是長堤市居民，家庭年總收入不能超過洛縣地區收入中位數的200%，例如單人家庭收入不能超過13萬7500元，四口之家收入不能超過19萬6400元 。

最重要的是，當局定義的首購族，是過去三年內沒有擁有房產的人。其次必須是第一代購屋者，也就是說購屋者的父母或監護人從未擁有過房子；或者父母因為房屋被法拍（Foreclosure）而失去房子，現在也沒有房子；或者購屋者是一個寄養家庭孩子。

此計畫不允許全現金購買房產，購屋者需獲得貸款方預先批准的30年期固定抵押貸款，託管結束後，銀行帳戶資產不能超過10萬元。這筆補助費用，可以用於購買長堤市的獨棟住宅、聯排別墅，包括Townhome或Condo，但不能用於購買移動屋或多戶住宅。購屋過程中，必須聘用有執照的房地產經紀人，並有30天或更長的託管期，購買房屋後，需要在此處房產至少住滿5年。

如有興趣者，可以前往長堤市官網https://www.longbeach.gov/lbcd/hn/lbhomegrant/，了解更多詳情。

長堤市為首次購屋者提供高達2萬5000元的補助金。（長堤市網站）
長堤市為首次購屋者提供高達2萬5000元的補助金。（長堤市網站）

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