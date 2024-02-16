4大理由 37%租戶打算永遠租房

擁房者每年要留出房屋價值的1%至4%，做為維護費用。持續的維護，成為很多人不想買房的原因之一。(美聯社)

聖荷西信使報（Mercury News）報導，去年對於潛在的購房者來說是艱困的一年：房價和抵押貸款利率走高，且可售房屋數量偏低。但即使利率稍微下調且可售房屋增加，許多專家預測，無殼蝸牛在場外觀望的現象在2024會持續。這是因為，租房並不只是一個安慰獎，無力購買時只能租房；對許多人來說，這是一個深思熟慮後的選擇。

根據NerdWallet 2024年的購房者報告，超過三分之一（37%）的租戶計畫永遠租房。對許多人來說，這是一種生活方式的選擇：四分之三的美國租房者表示，現在租房比有房更適合他們的生活。

此外，一小部分人在經歷了一段令人沮喪的嘗試買房過程後，已接受租房的事實。根據上述調查，每20名計畫於2023年初買房的美國人中，就有1人取消計畫，因為他們改變了對購房的看法。

租房還是買房的決定是複雜的，超越了財務考量。以下是四個讓租房不僅被接受、且是正確選擇的考慮因素：

●購房前期成本巨大

根據NerdWallet的調查，超過一半（56%）的租戶認為，他們永遠無法負擔得起成為屋主。確實，根據商業房地產 服務和投資 公司世邦魏理仕研究中心（CBRE Research）分析，平均房貸支付金額比多家庭單位的平均租金 高了37％，且這些月度成本遠非唯一費用。即使在租金和房貸相當的市場，買房也需要遠高於押金的鉅額前期成本，包括頭期款和結算費用等。為了支付這些成本，可能需要多年的犧牲，例如這些錢原本可用於退休或其他長期金融目標，或用於旅行等活動，這要視你重視的事情而定。

●不想被房子綁住

在你收到工作機會或僅僅是想要改變環境時，擁有房屋會讓遷移變得麻煩。如果你不確定自己想要長期居住的地方，承擔房貸就可能困難而高昂。如果你喜歡較短期的承諾靈活性，或想要在選擇一個最喜歡的地方之前體驗多個地點，租房可以給你這個機會。

●房屋須持續維護

一般而言，擁房者每年要留出房屋價值的1%至4%，做為維護費用。另一方面，租屋的維護和維修基本上是房東的責任。雖然質量可能不同，但對於租戶來說，通常不會產生額外費用。雖然DIY已成為大勢所趨，但並不是每個人都願意在維護房屋上投資工具和時間，那些不想這樣做的房主將不得不聘請工人來做，這又是一個議題。

●買房投資前景未明

根據調查，超過一半（59%）的租戶不認為在當前市場上買屋是一項明智的投資。像大多數投資一樣，房地產投資並不保證回報。即使你買了一間房子並進行了改善以期謀利，但一些無法控制的因素（例如經濟、大流行等）可能會對結果產生重大影響。