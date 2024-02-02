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安大略最暢銷社區 將蓋5萬間容納16萬人

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
安大略牧場社區購物餐飲中心。（記者啟鉻／攝影）
安大略牧場社區購物餐飲中心。（記者啟鉻／攝影）

在全美房地產市場低迷情況下，南加仍有三社區進入諮詢平台John Burns Research and Consulting評選的2023年50個最暢銷主體規畫（Master Plans）社區，其中聖伯納汀諾縣安大略市新開發社區「安大略牧場（Ontario Ranch）」名列總榜第五、南加地區第一。該社區是南加最大規模的規畫社區之一，完全開發後，安大略牧場在約8000畝土地上，建設近5萬棟住宅，可供16萬人入住。

根據最近全美新房數據追蹤及諮詢平台John Burns Research and Consulting評比，2023年全美50個最暢銷主體規畫社區中，南加三個大型社區榜上有名，其中以內陸社區安大略牧場最暢銷，位全美第五。其次是橙縣爾灣市的「大公園社區（Great Park Neighborhoods）」和米慎維埃和的「牧場社區（Rancho Mission Viejo）」，分列全美第19和31。

「安大略牧場」在開發社區前，是農地和養牛場。據安大略市府提供資訊，自開發以來，安大略牧場曾獲評全美第八大綜合規畫社區，排在第七位。社區總體規畫占地8000畝，面積達13平方哩。這裡是加州第一個千兆社區，提供超高頻寬家庭互聯網服務，有多個休閒公園和步道，還有學校、醫療設施、購物中心及獨立供水系統。住宅類型包括獨立屋、聯排屋、集合住宅及專供55歲及以上居民的銀髮族住宅等。

目前這裡開發或正在建設的社區包括Park Lane、Park Place、New Haven、Grand Park、 Landmark 、Shade Tree 和Neuhouse、 Alto以及Cascade等，由至少五家開發公司建設，其中Landsea Homes在2020年開始銷售的ShadeTree社區住宅，共計432個單位的一層和二層獨立屋，在2023年3月宣布售罄。這些住宅位於四個迷你社區即Amberly、Birchley、Elmwood以及Willowton。

此外，小型社區New Haven在「安大略牧場」有近3000個單位住宅，社區內建有學校、商業購物中心、社區服務中心、健身中心等公共設施。規畫三個社區休閒公園，包括Emerald Park、The Resort Picnic Park以及Cherry Park。住宅以聯排屋、獨立屋為主。圍繞Emerald Park，有迷你社區Holiday及Solstice。New Haven不僅提供優良居住環境和休閒設施，還於2021年10月，建設完成購物餐飲廣場（New Haven Marketplace ），這也是整個安大略牧場目前最大的休閒購物餐飲中心，滿足社區居民基本消費需要。這裡不僅有著名連鎖超市，還有多家快餐店、咖啡屋、啤酒屋，以及便民洗衣店、銀行等。

安大略牧場還為退休人士建有55+社區。在位於東谷市Goodman Commerce中心附近，55+社區Esperanza提供居民更為方便的居住環境和適合退休生活的休閒設施，讓退休人士在社區享受生活。無論住宅設計、居民社交活動、醫療配備、社區安保及服務設施，都體現55+社區特點。

據世報記者了解，目前安大略牧場正開發多棟集合住宅，以滿足日益增加居民的住房需求。

55+社區提供退休人士居住。（記者啟鉻／攝影）
55+社區提供退休人士居住。（記者啟鉻／攝影）
安大略牧場開發住宅工地。（記者啟鉻／攝影）
安大略牧場開發住宅工地。（記者啟鉻／攝影）
新建住宅區。（記者啟鉻／攝影）
新建住宅區。（記者啟鉻／攝影）
社區活動中心。（記者啟鉻／攝影）
社區活動中心。（記者啟鉻／攝影）

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