「紙片人」大衛住過 加州蒙特西托豪宅售750萬

該處住宅風格為法式諾曼底風格。（建築攝影工作室Blake Bronstad Photography）

2021年秋天，主演「人生如戲」（Curbed Your Enthusiasm）、「宋飛傳」（Seinfeld）等知名情境喜劇的紙片人兼明星拉里·大衛(Larry David) ，斥資570萬元在加州 蒙特西托（Montecito）名人雲集的海濱社區Hedgerow街區，購買了一棟歷史悠久的住宅，僅僅八個月後，他就迅速將其出售，掛牌價為690萬元。

花園裡有一個金屬材質製成的茶室。（建築攝影工作室Blake Bronstad Photography）

和大衛一樣，買家似乎也遇到了房地產變幻無常的情況，因為該房產今年稍早以800萬元的價格出售，但後來要價降至750萬元。該處住宅由著名上流社會建築師史密斯(George Washington Smith) 於1929年設計和建造，與他廣為人知的西班牙殖民復興風格住宅不同，這棟住宅採用了法國諾曼底（Normandy）風格，處處體現了法式風情。

帶有石頭壁爐的客廳。（建築攝影工作室Blake Bronstad Photography）

這座莊嚴但比例適中的住宅區不到2900 平方呎，共有四間臥室和四間半浴室。該處住宅距離沿海村莊的市中心僅一哩，房屋的入口位於一條狹窄的單向車道上。 室內外都充滿了復古氣息，除了簡單、樸素的石藍色前門外，室內裝飾也偏向優雅和舒適，訂製的飾面和專業的工藝與精美圖案的壁紙和花卉圖案的窗簾相結合，營造出精緻而舒適和休閒的環境。

管家廚房將廚房和用餐區相連。（建築攝影工作室Blake Bronstad Photography）

客廳高聳的木橫樑天花板由一個石製壁爐固定，厚實的木材為相鄰的餐廳增添了質樸感，寬敞的管家廚房則將餐廳與廚房連接起來。主臥室設有設備齊全的更衣室和帶鍍鉻浸泡浴缸的大浴室。住宅的客臥也十分寬敞，即使是浴室，也充滿了復古風情。

主臥室。（建築攝影工作室Blake Bronstad Photography）

復古的浴室。（建築攝影工作室Blake Bronstad Photography）

在房子的後院牆上爬滿了藤蔓，佔地五分之一英畝的花園裡有磚砌露台和小徑、內置盆栽長凳、大量柑橘樹和金屬材質打造的茶室。

根據稅務記錄顯示，大衛在去年剛以760萬元的價格，在同一街區購買了另一棟更大、同樣迷人的房子。他還在洛杉磯 的太平洋斷崖（Pacific Palisades）和麻州 瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)擁有住宅。