西拉瑪德瑞開發案 公投獲居民支持

西拉瑪德瑞住宅開發項目得到多數選民支持。(Sierra Madre City)

洛杉磯 縣西拉瑪德瑞（Sierra Madre）山坡上，計畫建造占地17畝、共42個單元的住房，這項備受爭議的Meadow at Bailey Canyons項目，在最近一次特別公投 表決中得到當地54.9%的居民贊成。

據洛杉磯縣登記處（L.A. County Registrar’s Office）稱，在5月9日的特別選舉中，西拉瑪德瑞市居民以54.9%的票數贊成提案M（Measure M），從而使這項備受爭議的住房開發項目得以最終推進。

這個項目位於Mater Dolorosa Retreat Center以南、Bailey Canyon Wilderness公園對面，多年來，該物業擁有者一直試圖將88畝土地的一部分出售給開發商。然而，一些居民仍希望停止該項目，因為擔心交通流量會增加、景觀遭受破壞、野生動物保護及供水都會受到影響。

2020年，教會與市政府對這個開發項目達成初步協議，此後在經過幾次有爭議的公開聽證會後，該項目於2022年9月正式獲得批准，最終由開發商作出一些讓步，包括公共地役權（public easements）、占地三畝的公園、支付安全和供水影響造成的公共費用。

在項目正式獲得批准前，反對者曾試圖阻止，他們倡導將教堂的土地使用名稱，從機構（Institutional）更改為山坡管理（Hillside Management）。去年 11 月，全市公投提案HR（Measure HR）進行表決，要求在這塊土地上至少建造兩畝的新住宅，從而限制該物業的開發潛力，並從根本上結束這個項目。但提案HR最終被居民否決，59% 的人反對這一變化。

市政府日前舉辦特別選舉，由選民決定是否批准這個項目。截至5月10日晚開票 結果，1795票贊成，1474票反對。雖然初步計票結果已公布，但在 5 月 19 日官方確認前，目前的選票統計還不是最終結果，民眾可前往以下網址查看https://results.lavote.gov。