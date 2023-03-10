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華醫馬里布豪宅二度出售 開價6800萬

綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

名媛希爾頓也租房？落腳比佛利 月租金16萬

記者朱敏梓／洛杉磯報導
「托斯卡納」莊園。（Hilton & Hyland）
「托斯卡納」莊園。（Hilton & Hyland）

美國百億社交名媛芭莉絲希爾頓(Paris Hilton)最近在比佛利公園(Beverly Park)「安家」，這個街區聚集了眾多名人，例如愛黛兒(Adele)、巨石強森(Dwayne Johnson)、好萊塢喜劇天王艾迪墨菲(Eddie Murphy)和演員與製片人馬克華柏格(Mark Wahlberg)等。

豪宅內部。（Hilton & Hyland）
豪宅內部。（Hilton & Hyland）

不過，希爾頓似乎還沒有購買她在比弗利公園的新家，相反的她似乎簽下一份長期租約，也許是一份先租後買選項的租約，紀錄顯示該物業最近在租賃市場上以每月16萬元的驚人價格出租。

室外游泳池。（Hilton & Hyland）
室外游泳池。（Hilton & Hyland）

這座占地3.6英畝、居住面積1萬4000平方英尺的「托斯卡納」風格莊園，建於1990 年代，最後一次出售是在2021年底，售價2150萬元，目前由住在比佛利山莊其他地方的當地投資者Leonid Smirnov擁有。 該住宅四周環繞著鬱鬱蔥蔥的亞熱帶景觀，內部設有兩個獨立的停車場，每個都可容納十多輛車，外加一個附屬的六車位車庫。

從正面看，這座由石柱和高聳的屋頂打造的豪宅無疑是氣勢磅礴的，精緻的紫薇樹和各色花朵柔化了視覺。 內部的色系主要以米色為主，起居室設有一個大壁爐，以及延伸到外面的露台。家庭間設有另一個壁爐和一個吧台，還有一個配備頂級電器的廚房。

樓上的主臥套房包括雙浴室、雙步入式衣櫃和一個俯瞰後院的帶頂棚的陽台。 上層還有四間額外的套間臥室，房子還有一個「娛樂翼」，配有劇院和吧台。樓下是員工臥室，非常適合住家管家、保姆或寵物保姆。

豪宅俯瞰圖。（Hilton & Hyland）
豪宅俯瞰圖。（Hilton & Hyland）

儘管該物業位於比佛利山莊上方的半山腰，但看不到城市燈光。 不過高度私密和奢華的場地彌補了這一點，例如一個游泳池和兩個被棕櫚樹遮蔽的SPA水療區，還有帶頂棚的戶外用餐露台、火坑和AstroTurf網球場。從俯瞰圖看，該房產還有一間帶泳池的獨立房子，裡面有廚房，兩側是花卉花園。

附屬的六車位車庫。（Hilton & Hyland）
附屬的六車位車庫。（Hilton & Hyland）

就在該房產附近的另一個封閉式社區Mulholland Estates，希爾頓2007年以530萬元價格購入一座較小的地中海別墅，最近進行了翻新，也許是為即將到來的拍賣做準備。此外，希爾頓和她的丈夫雷姆(Carter Reum)在馬里布也擁有一處海濱度假屋。

起居室有一個大壁爐。（Hilton & Hyland）
起居室有一個大壁爐。（Hilton & Hyland）

比佛利山 投資 游泳

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