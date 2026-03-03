百餘名南加華人遊客滯留杜拜 有人花上千美元打車跨國離境

杜拜國際機場的大批飛機。（路透）

以色列與伊朗衝突升溫波及中東多地，引發民眾安全疑慮。近日，南加州至少有兩個華人 旅行團共百餘名遊客滯留杜拜（Dubai，另譯迪拜），部分旅客因恐慌情緒加劇，紛紛尋找最快離境方式。有人表示只要能離開，「飛到哪裡都可以」，甚至願意花費上千美元跨國轉機。也有人因過度擔憂，連搭乘飛機都心生恐懼。同時，也有旅客選擇繼續行程，認為當地情況尚屬正常。

機票業者Jay嚴表示，剛剛接到客人求助電話，因戰事消息感到極度不安，希望購買三、四天內離開杜拜的機票，但無論飛往泰國、馬來西亞或開羅的航班幾乎都已售罄。最後，這名旅客要花費一千多美元先搭車從杜拜前往阿曼（Oman，中東國家），再等待三天後乘坐從阿曼飛往吉隆坡的航班。他指出，每逢戰爭或疫情期間，恐懼心理往往壓過一切考量，許多人願意付出高昂代價，只求盡快離開「是非之地」。

一位不具名的華人旅行社業者透露，目前至少有兩個來自南加的華人旅行團受影響，其中一團約80人，另一團約60人，均為近期出發前往杜拜的行程。其中60多人團原計畫前往埃及 ，但在轉往埃及前被迫滯留杜拜。雖然當地整體安全情況尚可，但部分航班停飛或調整，仍引發團員不安。

戰事帶來的集體焦慮也波及整體旅遊市場。南加一家知名華人旅行社代表表示，他們原訂3月13日出發的埃及旅行團已於1日取消。原因是美國國務院最近發布消息，因中東局勢升級，呼籲美國公民 考慮撤離沙烏阿拉伯、阿拉伯 聯合大公國（United Arab Emirates，另譯阿聯酋）、巴林、卡達及埃及等地。儘管埃及的旅遊安全警示仍維持在「第二級：提高警覺」，與中國和土耳其同屬一級，但旅行社仍基於安全考量決定取消行程，並因此承擔無法退還的當地航班與遊船費用損失。

該業者表示，最近幾天每天都接到退團申請電話，僅1日就有數十名旅客取消行程，有三分之二客人退團理由寫的是身體原因，未明言恐懼戰事。甚至連前往北歐、瑞士及中國的客人也取消行程，一些旅客坦言目前只要搭乘飛機就感覺不安。

也有旅客在局勢緊張前夕幸運返家。華人Clara陳表示，她的朋友2月28日剛從阿布達比返回。朋友形容，航班落地後不久便傳出伊朗轟炸巴林的消息，當地機場一度關閉，而他搭乘的航班成為最後離境航班之一，讓他有「劫後餘生」之感。

不過，也有人認為情況並未如外界想像般嚴重。旅遊業者顧彬彬表示，他的一名朋友目前仍在杜拜出差，2月28日回覆稱當地生活秩序正常，機場已重新開放，航班也陸續恢復，因此決定按原計畫繼續行程。

機票業者Jay嚴的客人花費一千多美元先搭車從迪拜前往阿曼，再等待三天後從阿曼飛往吉隆坡的航班。（微信截圖）