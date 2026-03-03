我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「蜜桃成熟時」李麗珍近照曝光 60歲凍齡到犯規

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

百餘名南加華人遊客滯留杜拜 有人花上千美元打車跨國離境

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
杜拜國際機場的大批飛機。（路透）
杜拜國際機場的大批飛機。（路透）

以色列與伊朗衝突升溫波及中東多地，引發民眾安全疑慮。近日，南加州至少有兩個華人旅行團共百餘名遊客滯留杜拜（Dubai，另譯迪拜），部分旅客因恐慌情緒加劇，紛紛尋找最快離境方式。有人表示只要能離開，「飛到哪裡都可以」，甚至願意花費上千美元跨國轉機。也有人因過度擔憂，連搭乘飛機都心生恐懼。同時，也有旅客選擇繼續行程，認為當地情況尚屬正常。

機票業者Jay嚴表示，剛剛接到客人求助電話，因戰事消息感到極度不安，希望購買三、四天內離開杜拜的機票，但無論飛往泰國、馬來西亞或開羅的航班幾乎都已售罄。最後，這名旅客要花費一千多美元先搭車從杜拜前往阿曼（Oman，中東國家），再等待三天後乘坐從阿曼飛往吉隆坡的航班。他指出，每逢戰爭或疫情期間，恐懼心理往往壓過一切考量，許多人願意付出高昂代價，只求盡快離開「是非之地」。

一位不具名的華人旅行社業者透露，目前至少有兩個來自南加的華人旅行團受影響，其中一團約80人，另一團約60人，均為近期出發前往杜拜的行程。其中60多人團原計畫前往埃及，但在轉往埃及前被迫滯留杜拜。雖然當地整體安全情況尚可，但部分航班停飛或調整，仍引發團員不安。

戰事帶來的集體焦慮也波及整體旅遊市場。南加一家知名華人旅行社代表表示，他們原訂3月13日出發的埃及旅行團已於1日取消。原因是美國國務院最近發布消息，因中東局勢升級，呼籲美國公民考慮撤離沙烏阿拉伯、阿拉伯 聯合大公國（United Arab Emirates，另譯阿聯酋）、巴林、卡達及埃及等地。儘管埃及的旅遊安全警示仍維持在「第二級：提高警覺」，與中國和土耳其同屬一級，但旅行社仍基於安全考量決定取消行程，並因此承擔無法退還的當地航班與遊船費用損失。

該業者表示，最近幾天每天都接到退團申請電話，僅1日就有數十名旅客取消行程，有三分之二客人退團理由寫的是身體原因，未明言恐懼戰事。甚至連前往北歐、瑞士及中國的客人也取消行程，一些旅客坦言目前只要搭乘飛機就感覺不安。

也有旅客在局勢緊張前夕幸運返家。華人Clara陳表示，她的朋友2月28日剛從阿布達比返回。朋友形容，航班落地後不久便傳出伊朗轟炸巴林的消息，當地機場一度關閉，而他搭乘的航班成為最後離境航班之一，讓他有「劫後餘生」之感。

不過，也有人認為情況並未如外界想像般嚴重。旅遊業者顧彬彬表示，他的一名朋友目前仍在杜拜出差，2月28日回覆稱當地生活秩序正常，機場已重新開放，航班也陸續恢復，因此決定按原計畫繼續行程。

機票業者Jay嚴的客人花費一千多美元先搭車從迪拜前往阿曼，再等待三天後從阿曼飛往...
機票業者Jay嚴的客人花費一千多美元先搭車從迪拜前往阿曼，再等待三天後從阿曼飛往吉隆坡的航班。（微信截圖）

以色列與伊朗衝突升溫波及中東多地，引發民眾安全疑慮，有旅客在局勢緊張前夕幸運返家...
以色列與伊朗衝突升溫波及中東多地，引發民眾安全疑慮，有旅客在局勢緊張前夕幸運返家。（讀者提供）

世報陪您半世紀

華人 美國公民 埃及

上一則

低價防曬乳更有效？同等係數價差18倍真相竟是...

下一則

香水噴脖子上會傷甲狀腺？專家稱要注意這一點

延伸閱讀

中東戰事旅客受困 各國派專機展開撤離行動

中東戰事旅客受困 各國派專機展開撤離行動
中國3000公民撤離伊朗 1人遇難 沙烏地邊境排長龍 中國人占1/4

中國3000公民撤離伊朗 1人遇難 沙烏地邊境排長龍 中國人占1/4
中客滯留中東 多次改簽機票難回鄉 還面臨旅館價格飛漲

中客滯留中東 多次改簽機票難回鄉 還面臨旅館價格飛漲
432港人受困中東 香港女足29人、4旅行團54人滯留杜拜

432港人受困中東 香港女足29人、4旅行團54人滯留杜拜
杜拜機場復飛 美伊開戰後「阿聯酋班機成功離境」吸近14萬人追蹤

杜拜機場復飛 美伊開戰後「阿聯酋班機成功離境」吸近14萬人追蹤
多名中國遊客滯留中東 被困酒店房租狂漲

多名中國遊客滯留中東 被困酒店房租狂漲

熱門新聞

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03
特許理財顧問唐巍嵐（Amanda Leslie） 指出，年金產品近年來愈來愈受歡迎，種類多元且具終身領取保障，可將部分資金配置於年金，形成「用不完的退休收入」。（記者謝雨珊／攝影）

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

2026-02-28 01:20

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境

華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境