華人家有自閉兒 音樂、繪畫、開飛機 走出一片天

Bryant在特別舉辦的音樂會上。（Emily秦提供）

Bryant與他駕駛的輕型飛機。（Emily秦提供）

當華人移民家庭有自閉症孩子，父母往往在期待與憂慮之間徘徊：一方面希望孩子能被社會理解與接納，另一方面又擔心他在學習與生活中遭遇挫折。Emily秦就在陪伴自閉症兒子Bryant的成長過程中，經歷過不少常人想像不到的困難，也有許多讓人淚目的奮發圖強經歷。

Emily秦與先生育有兒子Bryant，今年已19歲。回憶起兒子的成長歷程，Emily秦說，Bryant差不多4歲時，到入學前班的年齡。有一次，她帶兒子到醫生朋友家作客，對方注意到Bryant在與人交流時，鮮少與人眼神對視，語言表達也不多。由於Bryant聰明伶俐，在音樂與繪畫方面展現過人天賦，且從小對機械有濃厚興趣與高度專注力，Emily秦起初並未太在意。

直到友人的提醒，且Bryant入學後，Emily秦才帶Bryant前往專業機構進行評估，最終得到的結論：Bryant屬典型的自閉症患者。

Emily秦表示，她在移民美國前，曾在中國家鄉的小學任教，從未聽過「自閉症」這個名詞。過去接觸到的，多半只是性格內向的孩子，在學習與生活上並無明顯差異，也沒有「自閉症」的概念。更何況，許多內向的孩子長大後，也會逐漸開朗，能正常工作與生活。因此，當醫生給出鑑定結果時，身為母親的她內心十分難過，同時也開始主動了解自閉症相關知識，希望能為孩子找到改變與成長的可能。

在學校建議下，Bryant被安排進為自閉症學生準備的特殊教育班，校方表示，若孩子情況改善，將有機會轉回普通班。然而，實際情況卻讓Emily秦感到失望。她認為，這樣的安排不適合兒子。特教班的課程進度明顯落後於普通班，一年僅學習約30個英文單詞，數學也僅限100以內的加減法。對Bryant來說，一周作業往往只需5至10分鐘便能完成，學習內容無法滿足他的求知需求。

因此，Emily秦主動要求校方為兒子重新制定「個別化教育計畫」（IEP），並多次要求增加IEP會議次數，希望能協助兒子儘早回到普通班，但校方始終以各種理由婉拒。

直到小學即將畢業，Emily秦認為已不能再拖延，堅持要求為兒子進行獨立評估。校方提供三名心理醫師名單，她選擇其中一位聖地牙哥的醫師。經過完整評估後，醫師建議她向學區申請新的IEP。兩個月後，在心理醫師協助下，學區終於同意讓Bryant轉回普通班就讀。

新的挑戰，也隨之而來。由於長期在特教班，Bryant在小學階段的基礎課程明顯不足，Emily秦只能自費為他請老師補課，將過去未學到的內容逐一補上。升入中學後，即便經過補強學習，課業仍顯吃力，一部分課程在普通班上，而演講與英文等，則前往特教班。令Emily秦感到欣慰的是，無論在什麼環境，Bryant始終保持快樂。直到高中即將畢業，Bryant才真正知道他屬於自閉症群體。

目前，Bryant已高中畢業，正在一所社區學院就讀。除了在歌唱與繪畫方面持續展現才華外，他更投入學習駕駛飛機。Emily秦表示，為鼓勵兒子，從操作模擬器到真正飛上藍天，她一路陪伴左右。據飛行教練指出，Bryant是目前全美極少數、甚至可能是唯一一位取得飛行資格的自閉症青年。

Emily秦感慨說，近年來，華人家庭中有自閉症孩子的情況逐漸增加，家長在子女就學問題上必須格外謹慎，選擇何種學校與班級前，一定要「三思而後行」。她也提醒，一旦確定孩子屬於自閉症，家長切勿因心理壓力而將孩子與外界隔絕，或因羞於啟齒而拒絕鑑定與評估。相反地，應坦然面對，而不是逃避。

她特別強調，在南加州，有許多協助自閉症家庭的非營利組織，例如華人創辦的In You機構，能為家長與孩子提供支持與資源。作為自閉症孩子的家長，更應主動接受這些關懷與幫助，讓孩子在理解與陪伴中，走出屬於自己的一條路。