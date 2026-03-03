我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

華人家有自閉兒 音樂、繪畫、開飛機 走出一片天

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Bryant在特別舉辦的音樂會上。（Emily秦提供）
Bryant在特別舉辦的音樂會上。（Emily秦提供）

Bryant與他駕駛的輕型飛機。（Emily秦提供）
Bryant與他駕駛的輕型飛機。（Emily秦提供）

當華人移民家庭有自閉症孩子，父母往往在期待與憂慮之間徘徊：一方面希望孩子能被社會理解與接納，另一方面又擔心他在學習與生活中遭遇挫折。Emily秦就在陪伴自閉症兒子Bryant的成長過程中，經歷過不少常人想像不到的困難，也有許多讓人淚目的奮發圖強經歷。

Emily秦與先生育有兒子Bryant，今年已19歲。回憶起兒子的成長歷程，Emily秦說，Bryant差不多4歲時，到入學前班的年齡。有一次，她帶兒子到醫生朋友家作客，對方注意到Bryant在與人交流時，鮮少與人眼神對視，語言表達也不多。由於Bryant聰明伶俐，在音樂與繪畫方面展現過人天賦，且從小對機械有濃厚興趣與高度專注力，Emily秦起初並未太在意。

直到友人的提醒，且Bryant入學後，Emily秦才帶Bryant前往專業機構進行評估，最終得到的結論：Bryant屬典型的自閉症患者。

Emily秦表示，她在移民美國前，曾在中國家鄉的小學任教，從未聽過「自閉症」這個名詞。過去接觸到的，多半只是性格內向的孩子，在學習與生活上並無明顯差異，也沒有「自閉症」的概念。更何況，許多內向的孩子長大後，也會逐漸開朗，能正常工作與生活。因此，當醫生給出鑑定結果時，身為母親的她內心十分難過，同時也開始主動了解自閉症相關知識，希望能為孩子找到改變與成長的可能。

在學校建議下，Bryant被安排進為自閉症學生準備的特殊教育班，校方表示，若孩子情況改善，將有機會轉回普通班。然而，實際情況卻讓Emily秦感到失望。她認為，這樣的安排不適合兒子。特教班的課程進度明顯落後於普通班，一年僅學習約30個英文單詞，數學也僅限100以內的加減法。對Bryant來說，一周作業往往只需5至10分鐘便能完成，學習內容無法滿足他的求知需求。

因此，Emily秦主動要求校方為兒子重新制定「個別化教育計畫」（IEP），並多次要求增加IEP會議次數，希望能協助兒子儘早回到普通班，但校方始終以各種理由婉拒。

直到小學即將畢業，Emily秦認為已不能再拖延，堅持要求為兒子進行獨立評估。校方提供三名心理醫師名單，她選擇其中一位聖地牙哥的醫師。經過完整評估後，醫師建議她向學區申請新的IEP。兩個月後，在心理醫師協助下，學區終於同意讓Bryant轉回普通班就讀。

新的挑戰，也隨之而來。由於長期在特教班，Bryant在小學階段的基礎課程明顯不足，Emily秦只能自費為他請老師補課，將過去未學到的內容逐一補上。升入中學後，即便經過補強學習，課業仍顯吃力，一部分課程在普通班上，而演講與英文等，則前往特教班。令Emily秦感到欣慰的是，無論在什麼環境，Bryant始終保持快樂。直到高中即將畢業，Bryant才真正知道他屬於自閉症群體。

目前，Bryant已高中畢業，正在一所社區學院就讀。除了在歌唱與繪畫方面持續展現才華外，他更投入學習駕駛飛機。Emily秦表示，為鼓勵兒子，從操作模擬器到真正飛上藍天，她一路陪伴左右。據飛行教練指出，Bryant是目前全美極少數、甚至可能是唯一一位取得飛行資格的自閉症青年。

Emily秦感慨說，近年來，華人家庭中有自閉症孩子的情況逐漸增加，家長在子女就學問題上必須格外謹慎，選擇何種學校與班級前，一定要「三思而後行」。她也提醒，一旦確定孩子屬於自閉症，家長切勿因心理壓力而將孩子與外界隔絕，或因羞於啟齒而拒絕鑑定與評估。相反地，應坦然面對，而不是逃避。

她特別強調，在南加州，有許多協助自閉症家庭的非營利組織，例如華人創辦的In You機構，能為家長與孩子提供支持與資源。作為自閉症孩子的家長，更應主動接受這些關懷與幫助，讓孩子在理解與陪伴中，走出屬於自己的一條路。

世報陪您半世紀

上一則

華人自閉青年學開飛機 空中驚魂反應快半拍

下一則

加州擬開徵「富豪稅」 經濟學家想辦法擠出肥水

延伸閱讀

華人母親助自閉症兒子獲飛行執照 遇空中險情也不放棄

華人母親助自閉症兒子獲飛行執照 遇空中險情也不放棄
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
孩子拒學可能不是叛逆 精神科醫師解析青少年憂鬱症警訊

孩子拒學可能不是叛逆 精神科醫師解析青少年憂鬱症警訊
「自閉症芭比」手肘手腕可動 配件耳機、平板有巧思

「自閉症芭比」手肘手腕可動 配件耳機、平板有巧思
菲爾德小學春節夜市 孩子當攤主真實情境練中文

菲爾德小學春節夜市 孩子當攤主真實情境練中文

熱門新聞

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套