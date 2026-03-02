首次報稅獲90萬元退稅 4寶媽嚇一跳：會不會坐牢？

據國稅局早期報稅數據，今年退稅額平均增幅達10.9%。(示意圖取自Unsplash.com)

正值報稅 季節，美國一位女子第一次報稅時，電腦屏幕上出現一筆巨額退稅款，超過90萬美元，這令她震驚不已。女子當場驚呼，自己會不會因此坐牢。

據Newsweek新聞報導，這位帳號為tititheteaplug的抖音 （TikTok ）博主日前發布影片，畫面中，她開始拍攝電腦屏幕，上面顯示90萬4943美元的退稅金額。錄製過程中，博主驚呼，「我會不會要因此進監獄？雖然開心，但也好害怕。」

女子在影片配文中寫道，「我不能取消退稅，對吧？我不知道。如果一切順利，我以後可能會開始報稅。」在後續發布的影片中，這位博主回應評論區中關於她個人生活和稅務狀況的討論。她反駁一些評論者的誇張說法，「我並不是50個孩子的單身母親，我只有四個孩子。」

這位女士表示，她正在準備製作報稅過程的教學影片，解釋她是如何報稅，並因此收到超過90萬美元的退稅。「等我搞清楚自己到底做了什麼，我就會向你們展示具體操作步驟，以及我是怎麼做的。」她指出，這是人生第一次報稅。這名網友並未說明居住在哪個州。根據她發布的影片，IRS已經「接受（accept）」這次報稅，但還未到「退稅（refund）」階段。

自2月8日該影片發布以來，已獲得350萬次觀看，眾多網友在評論區表示好奇，希望博主可以詳細講解申報過程。一名抖音用戶留言，「具體步驟究竟需要怎樣操作？」大部分人都對這筆巨額退稅感到驚訝，部分評論比較誇張，「天哪，你這是要買下整個小鎮吧。」

也有抖音用戶認為，如果退稅申請已被當局處理並接受，那麼政府就應該負責此事。「他們已經接受了，現在責任就在國稅局（IRS）。」另一名網友半開玩笑地提醒博主保持低調，「你很聰明，別超過100萬美元，免得引起懷疑。」媒體已通過抖音聯繫這位博主尋求評論，尚未發表對方回應情況。