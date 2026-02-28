聖地牙哥3月拍賣686筆地產 2000美元起標

南加聖地牙哥卡爾斯巴市（Carlsbad）一棟公寓中的一套兩居室房屋在本次拍賣之列，起標價31萬美元。（谷歌地圖截圖）

紐約郵報（New York Post）報導，數百筆位於南加 州聖地牙哥 縣的欠繳房產稅物業，將於3月進入拍賣 程序，起標價低至2000美元，已開放登記報名，3月3日截止。

根據報導，聖地牙哥縣財務稅收官辦公室表示，今年線上拍賣將推出686筆地產，拍賣時間訂於3月13日至3月18日。要參與競標的買家，需於3月3日前完成線上註冊程序，方可取得投標資格。

這些待拍賣的房產至少五年未繳房產稅。拍賣清單包括70筆已建房地產、66筆空地，及550筆分時度假產權（timeshare interests）。有意參與競標者須提交1000美元可退還押金，以及35美元不可退還的手續費完成登記。部分房產可能需要更高的保證金。

縣府官員強調，拍賣成交後買賣一旦完成即不可撤銷，並建議參與者事先仔細審查所有規則及房產細節。完整的拍賣房產清單可於縣財務稅收官辦公室官網查詢。

報導指出，像位於Borrego Springs的一處房產，前院有棕櫚樹，背景是高聳山脈，在進入拍賣前至少五年未繳房產稅。不過，房產所有人仍可避免房產被拍賣，即所有欠繳稅款及相關費用須於3月12日下午5點前全額繳清，才能阻止拍賣。縣財務稅收官辦公室補充，會在拍賣房產前，盡力通知所有受影響的房產所有人。

除了聖地牙哥，鄰近的河濱縣今年也將拍賣近1000筆房產，包括位於艾辛諾湖（Lake Elsinore）和維爾多瑪（Wildomar）的住宅，起標價低至100美元。

有網友詢問，競標這些法拍屋，是否值得？華人律師郝琦表示，如果遭拍賣住宅還有人居住，可能是屋主或房客，就會涉及一些法律問題。尤其是房客，無論最終誰是新屋主，都會發生驅逐房客問題。正常的驅逐房客應該不會出現怎樣糾紛，但若房客反過來提告房東，涉及到的法律程序就會多一些。

南加地產經紀袁立功認為，縣府拍賣這些拖欠房產稅的住宅，相對有利於資金雄厚的開發商公司競標，可能成批出售，而這些公司也有能力驅逐現有房客。至於個人競標者，與有實力的公司相比，競爭力就會弱些；而且雖然有最低起標價，但最後成交價會高出很多。