年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

華裔三寶爸遇車禍 下車查看竟遭撞亡

編譯組／綜合報導
身兼律師與三寶爸身分的華男羅巴里克（Barrick Lo，圖左一）遭遇車禍去世。圖為他與家人合影。（家屬授權GoFundMe募捐發起人Daniel Lam提供）

加州本月初發生一起令人心碎的肇事逃逸命案，一名身兼律師與三寶爸身分的華男，在高速公路上發生輕微擦撞後，本來是想下車與對方交換保險資訊，未料竟遭對方開車撞擊身亡。根據當地媒體報導，案發當時其年幼女兒們就在車內，親眼目睹了這場悲劇。

根據NBC與ABC電視台報導，現年48歲的律師羅巴里克（Barrick Lo，音譯）2月12日傍晚，駕車接7歲與9歲的女兒結束擊劍課後，正準備與妻子及5歲小兒子會合。當他行經聖地牙哥805號公路時，與另一輛車發生輕微碰撞。

家屬友人Peggy Mok向媒體表示，當時一家人正向南行駛，一輛汽車試圖超車時撞上了羅巴里克的車。隨後雙方都將車停靠路邊，羅先生9歲女兒目睹父親下車走向對方車輛，準備交換保險資料。

Peggy Mok悲憤表示：「羅敲了對方的車窗，但對方拒絕下車，並試圖駕車離開。那輛車先是倒車，接著突然猛力向前衝撞羅，導致他的頭部重擊路緣。」羅巴里克隨即被送往當地醫院搶救，遺憾的是，他因為傷重，兩天後宣告不治。

加州公路巡警（CHP）向媒體證實，現年57歲的嫌疑人溫羅倫斯（Lawrence Wynn，音譯）在案發幾天後被逮捕。根據法院訴狀顯示，溫被控包括謀殺在內等多項罪名，但他目前拒絕認罪。如果其罪名成立，將面臨最高25年監禁。法庭紀錄並顯示，嫌犯在30年前，曾有重罪前科。

身兼律師與三寶爸身分的華男羅巴里克（Barrick Lo）遭遇車禍去世。（家屬授權GoFundMe募捐發起人Daniel Lam提供）

Peggy Mok對媒體強調，希望能為老友討回公道。目前加州公路巡警與聖地牙哥縣檢察官辦公室，暫時未回應媒體的詢問。

家屬已在GoFundMe平台發起募款（https://www.gofundme.com/f/support-for-barricks-family），以支援羅巴里克留下的妻小。頁面上將這位律師形容為「真正的朋友」。截至27日，GofundMe已籌集到超過7萬美元捐款。

發起人寫道：「羅巴里克溫柔的靈魂與善良觸動許多人，所有曾有幸與他共事的人，都會深切感受到他的缺席。」

加州 保險 聖地牙哥

