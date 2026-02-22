非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

CBS電視台報導，愈來愈多投資人考慮出售實體黃金。專家提醒黃金交易並非「完全隱形」。美國國稅局 （IRS ）可透過經銷商申報、大額現金報告、銀行金流與報稅 資料掌握銷售紀錄。由於黃金屬收藏品課稅，投資人應事先了解相關稅務規定，妥善保存交易文件。

近年來黃金價格不斷創新高，從2025年1月每盎司2600美元，上漲到如今超過5000美元。黃金給人一種比股票更隱私的感覺，沒有券商對帳單，也沒有明顯數位交易紀錄，但當資金真正轉手時，持有黃金的「隱形」特性會開始消退，銷售交易會留下線索，有些甚至會直接指向國稅局。

國稅局無法看到每一根易手的金條，然當實體黃金出售時，可透過以下多個管道取得相關資訊，拼湊完整銷售軌跡：

經銷商申報規定：根據黃金產品類型與銷售數量，經銷商可能需向國稅局提交表格，紀錄交易並列明具體應報告內容。若消費者售出的黃金屬於此類，國稅局可收到一分顯示買賣家交易黃金的第三方紀錄。

大額現金交易報告：若用現金購買黃金，且金額超出聯邦規定門檻，經銷商可能需向財政部提交報告。雖然這項規定主要用於防範洗錢，但這些報告可能成為IRS日後調查時可取得的財務資料之一。

銀行和應用程式支付紀錄：出售黃金不總是意味著拿著一袋現金。許多黃金交易都是透過銀行轉帳、電匯或支票。這些資金流動會留下銀行紀錄。若國稅局進行審計或審查申報收入，或發現申報收入與生活型態或帳戶活動不符，這些存款紀錄可能會引發關於資金來源的疑問。

個人報稅資料：國稅局最直接得知納稅人出售黃金的方式，是納稅人自行申報。就稅務而言，實體黃金被視為「收藏品」，出售獲利需課稅。若在報稅表中申報資本利得，該交易即正式留存紀錄。若未申報，而國稅局之後發現出售證據，除補稅外恐面臨罰款與利息。

黃金投資人買賣前應注意下列情況：

課稅可能高於股票

實體黃金課稅方式與許多人預期不同。金條與金幣屬「收藏品」，長期資本利得稅率可能高於股票。這不代表黃金是不好的投資，然卻代表實際稅後報酬可能與表面價格差距較大。

妥善保存紀錄以保障未來：若購買實體黃金，應保存購買價格、日期與經銷商發票等文件。出售時，這些紀錄有助於精準計算利得（或損失），若國稅局要求說明某筆帳目，這些文件可提供佐證。

流動性是一體兩面：黃金的優點是容易變現，但流動性也意味著出售更可能留下紀錄，若持有黃金的原因之一是為了隱私，最好了解這些隱私可能觸發的實際影響。

黃金仍可成為整體理財策略的一部分：許多投資人將黃金視為對抗通膨、貨幣風險或市場波動的避險工具。當黃金被定為長期資產配置的一環，而非快速獲利工具時，投資人可事先規畫未來出售所帶來的稅務影響。