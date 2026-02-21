退休怕錢不夠花？世報今辦講座專家教規畫

AIFG信誠國際保險與理財的特許理財顧問唐巍嵐（Amanda Leslie），將以「解鎖退休現金流．打造永續財富策略」為題，帶來一場專為退休族與準退休族量身打造的實戰型講座。（圖／唐巍嵐提供）

在通貨膨脹壓力未減、醫療費用持續攀升的環境下，「退休 後錢夠不夠花？」成為許多家庭最焦慮的問題。AIFG信誠國際保險 與理財的特許理財顧問唐巍嵐（Amanda Leslie），將在世界日報洛杉磯 社2月21日舉辦的「2026理財稅務講座」中，以「解鎖退休現金流．打造永續財富策略」為題，帶來專為退休族與準退休族量身打造的實戰型講座，協助民眾建立用得上的退休收入藍圖。

唐巍嵐指出，許多人把大筆資金長期放在銀行，看似安全，實際上卻被通膨悄悄侵蝕。尤其當旅遊、生活開銷與醫療支出逐年上升，若缺乏穩定現金流規畫，很容易產生「資產耗盡」的恐懼。她將在講座中深入解析什麼是退休現金流、為何要「解鎖」資產，以及如何重新盤點社安金、養老金、投資與年金等收入來源，打造穩定且可持續的退休收入架構。

講座中也將剖析退休3大風險：通膨風險、稅務風險與長期護理風險。唐巍嵐表示，以通膨為例，目前全美通膨率約2.4%，雖較高峰回落，但仍會長期侵蝕固定收入。唐巍嵐將說明如何透過指數型基金、遞增型年金與通膨掛鉤債券等工具，建立具抗通膨能力的資產組合。

在稅務規畫方面，不少退休人士因一次提領401(k)帳戶資金而推高稅率，無形增加稅負。講座將分享如何透過Roth IRA轉換、延遲提款與策略性分批提領，降低整體稅務風險。

至於近年備受關注的長期護理費用，她指出，加州護理公寓每月費用可達6000至1萬美元，私人房更高，且仍以每年5%至10%的幅度成長。若未事先規畫，可能大幅侵蝕退休儲蓄。她將說明如何透過長期護理保險，或結合長照福利的年金產品，建立「雙重保障」的永續策略。

唐巍嵐也將介紹實務操作的「一桶式資產配置法」：短期資金（1至2年生活費）放在現金或貨幣市場工具，中期資金（5至10年）配置債券或穩健型基金，長期資金則布局股票型基金或房地產信託基金，並隨年齡逐步調整風險比例。

她強調，退休規畫不是單一產品選擇，而是整體策略設計。透過正確的年金配置與長期護理規畫，可為自己建立穩定終身現金流，同時避免醫療支出衝擊財務基礎。

本次講座內容實用、案例豐富，歡迎準退休族、已退休人士及關心家庭財務規畫的民眾，到場參加向專家取經。「2026理財稅務講座」將於2月21日上午9時開始（8時30分開放入場），地點在洛杉磯世界日報4樓（1588 Corporate Center Dr., Monterey Park, CA 91754）。活動免費參加。