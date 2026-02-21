我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

南加重現超級花海萬事俱備 就怕強風

洛杉磯訊
2026年初為南加州帶來充沛雨量，外界開始期待今年是否會再現罕見的「超級花海」（Super Bloom）景象。圖為此前花海的美景。（記者啟鉻／攝影）
2026年初為南加州帶來充沛雨量，外界開始期待今年是否會再現罕見的「超級花海」（Super Bloom）景象。圖為此前花海的美景。（記者啟鉻／攝影）

2025年末至2026年初雨季為南加州帶來充沛雨量，外界開始期待今年是否會再現罕見的「超級花海」（Super Bloom）景象。所謂超級花海，是指大片沙漠野花在短時間內同時盛開，形成壯觀的自然奇觀。專家稱，超級花海形成如同精準配方，必須多種氣候條件同時到位，關鍵取決於氣溫與風勢。

據NBC4電視台報導。研究人員指出，目前南加州沙漠地區已具備形成超級花海的基本條件，但能否成真，仍取決於氣溫與風勢是否配合。

索爾克生物研究所（Salk Institute for Biological Studies）研究教授麥柯斯（Todd Michaels）表示，降雨只是第一步，氣溫過高或強風都可能影響花種發芽與生長。「目前看來，像波雷哥沙漠州立公園（Anza-Borrego Desert State Park）的情況未必理想，也許高溫來得太早。」他指出，超級花海的形成如同精準配方，必須多種氣候條件同時到位。

麥柯斯表示，如果今年真的出現超級花海，時間點將落在2月下旬至3月下旬，而高海拔地區則可能延後至3月下旬至4月下旬。

相較之下，位於死亡谷（Death Valley）、屬於莫哈維沙漠（Mojave Desert）的一帶，或許更有機會迎來大規模花開。當地上一次壯觀的超級花海發生在2016年，至今已近十年。

南加州最近一次引發全州關注的超級花海，則是在2018年的艾辛諾湖（Lake Elsinore）地區。當年大批遊客湧入賞花，短時間內吸引數萬人潮，市政府不得不實施停車管制並安排接駁車，以紓解交通與安全壓力。

報導指出，隨著氣候條件逐漸明朗，未來幾周將成為觀察關鍵。專家提醒，即使出現大規模花開，民眾前往賞花時也應遵守規定，避免踐踏植被，共同維護這場難得的大自然盛宴。

世報陪您半世紀

加州 南加 州立公園

上一則

美國中華美食協會成立 近400人見證

下一則

優勝美地遇冬季風暴 「火瀑布」未來數日恐難再現

延伸閱讀

南加今年再迎超級花海？專家：萬事俱備 就怕一點

南加今年再迎超級花海？專家：萬事俱備 就怕一點
內陸台美商會拜訪聯邦議員

內陸台美商會拜訪聯邦議員
科州沙塵暴能見差、風速快 釀30車追撞至少4死29傷

科州沙塵暴能見差、風速快 釀30車追撞至少4死29傷
豪雨強風重創歐胡島 檀香山市府啟動緊急應變

豪雨強風重創歐胡島 檀香山市府啟動緊急應變
南加春節期間迎降雨、雪 伴有大風

南加春節期間迎降雨、雪 伴有大風
情人節特訓浪漫花海裡挑戰一日攝影師 蔣萬安：平常拍三寶比較多

情人節特訓浪漫花海裡挑戰一日攝影師 蔣萬安：平常拍三寶比較多

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」