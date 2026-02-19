涉非法生物實驗室華男 曾放言要擊敗美國侵略者

警方在調查與中國相關的祕密生物實驗室中儲存的物質。（取自拉斯維加斯警局）

媒體「新聞調查局報」（The Bureau）報導，聯邦調查局（FBI ）與拉斯維加斯警方突襲當地經Airbnb出租的民宅，牽出與中國相關的非法生物實驗室。而該案的主嫌、朱嘉北（Jia Bei Zhu，音譯）曾告訴同夥，他以欺詐手段竊取美國的科學財產，是為「擊敗美國侵略者和野心勃勃的狼」。

該報導提及另一個案件，即溫哥華一個規模龐大、涉案金額高達3.3億加元（約2.4億美元）的美國知識產權盜竊集團，涉案人亦是朱嘉北。他曾發表「更暗黑的理念」：「法律固然強大，但犯罪分子較之強大十倍。」

美國警方在拉斯維加斯車庫突襲搜出非法生物實驗物料的案件中，涉案中國疑犯朱嘉北（Jiabei Zhu譯音）曾稱，要「擊敗美國侵略者和野心勃勃的狼」。（美國司法部）

上述言論來自加拿大法院的紀錄，目前出現在上述拉斯維加斯的突襲行動中的警方搜查令文件中。拉斯維加斯的突襲行動，與加州 另一個生物實驗室有關連。美國國會調查人員稱，該非法實驗室是獲得與中國軍方有關係的企業網絡支持。

上述行動的搜查令長達22頁，由拉斯維加斯大都會警局（LVMPD）轄下的內華達州南部反恐部門一名警探提交，該警探與FBI的聯合反恐特遣隊攜手工作。媒體The Bureau通過調閱法庭文件，得到警方在搜查令中的說法。

The Bureau稱，這份搜查令不只羅列警方在拉斯維加斯車庫內的發現的證據，作案人朱嘉北也不只是一名處理危險物料時，作出偷工減料的騙子那麼簡單。同時是知識產權盜竊案涉案人的朱嘉北，多年前發表過言論，指要「擊敗美國侵略者」，令現時調查員得以了解其意識形態。

朱嘉北在加州里德利（Reedley）經營一家無牌生物實驗室，又試圖在拉斯維加斯開設另一家；而運作拉斯維加斯實驗室時，他甚至還在聯邦監獄的牢房內。據稱他指示其商業夥伴管理一些房產，執法部門在這些房產內，發現實驗室設備、未標記的生物小瓶、危險化學品，以及從中國運來的芬太尼和阿片類藥物檢測試劑盒，所有這些都存放在一個經Airbnb出租的住宅拉斯維加斯民宅車庫內。

一位線人指出，他在車庫裡見到一件物品是在後疫情時代，特別令人寒慄，就是一個帶有集成手套的生物安全櫃，有些手套從櫃中伸延在外，情景令人認出像是從照片見過的武漢病毒研究所 那種。執法人員表示，這位線人描述的設備，與BSL-4實驗室相符，而BSL-4是生物安全最高級別實驗室，專門用於伊波拉、馬堡和天花病毒的相關工作。

然而，搜查令中警方的陳述，尚未在法院獲證實。目前本案的尚未進入陪審團審理階段，檢方也未公開更多相關證據。

但聲明首次揭示美國調查人員相信，事件不僅關係一個非法實驗室的經營者，這人其實是在中國受訓、與中國國企有關連的生物學家，他曾有為北京竊取美國科技的紀錄，現在其言論被調查人員視作證據，顯示其行為受到背後的意識形態所驅使。