「白本護照」約束力弱 拒簽率高

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

據南加州多名華人 反映，近期家人赴美旅遊、探親簽證 頻頻遭拒。其中一名華人原計畫來美參加親人告別式，仍在面談時被簽證官當場拒簽；據一位參加面簽的華人表示，當天前方排隊約十名申請人全部未獲通過。

洛杉磯華人居民李明宏表示，1月中下旬，姊姊李春蕾陪同父親前往美國駐廣州總領事館申請探親簽證，面試當天兩人均遭拒簽。隊伍中另有一名華人，因姑媽在美去世需赴美參加告別式，也未能取得簽證。

根據李春蕾，同一天排在隊伍前面的十名申請人全部被拒，但此說法未經證實。她說，「感覺近期美國B類簽證愈發難以通過，拒簽率明顯偏高。」不少華人趕在春節前簽證，希望與在美家人團聚過新年，但心願難以達成。

根據美國國務院（U.S. Department of State）公布的非移民 簽證統計數據，B1/B2簽證一直以來是申請量最大的簽證類別之一。 2025年前後，全球B類簽證平均通過率約七成左右，拒簽率約20%至30%。中國公民申請數量持續處於高位，近年來美國對非法滯留問題的關注度上升，簽證審查趨嚴，導致部分申請人感覺通過難度增加。

南加州旅遊業資深人士顧彬彬分析指出，拒簽率並非固定，受申請人個人條件、面談表現以及領區差異影響較大，北京、上海、廣州等不同領區的通過率亦存在差異。簽證官通常預設所有非移民簽證申請人具有「移民傾向」，申請人須充分證明自己將按時離境。

顧彬彬表示，年輕單身者、無業或低收入者、持「白本護照」（無出國紀錄者），以及缺乏強烈國內約束（如穩定工作、房產、家庭牽絆等）的人群，較容易被拒簽。若申請人子女在美國擁有永久居留或公民身分，父母申請探親且行程超過三個月、未能提出明確回國計畫，也可能被懷疑有長期滯留傾向。此外，若銀行流水不足以證明旅費來源，行程安排模糊，缺少機票或酒店預訂，邀請人經濟能力不足，也可能影響審核結果。資料不齊全、面談回答前後矛盾或刻意隱瞞資訊，同樣會導致拒簽。