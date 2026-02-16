巴蘭科案迎轉折…3名海軍陸戰隊員之父 驅逐令獲撤銷

圖為位在華府的美國國土安全部的總部。(美聯社)

洛杉磯KTLA 5報導，一名居住於加州 橙縣、育有三名美國海軍陸戰隊兒子的父親巴蘭科（Narciso Barranco），其面臨的移民 驅逐案已獲聯邦移民法官裁定終止。去年夏天，巴蘭科在聖塔安那市（Santa Ana）一家IHOP餐廳外遭到執法人員暴力逮捕，一度引發全美關注與抗爭。

現年49歲的巴蘭科居住於托斯汀（Tustin），已在美國生活超過30年。2025年6月21日，他在聖塔安那市埃丁格大道（Edinger Avenue）附近從事園藝景觀工作時遭到拘留，隨即進入遣返程序。

當時一段在社群媒體瘋傳的影片顯示，數名蒙面的聯邦探員將巴蘭科壓制在地並多次擊打，隨後將其強行帶上一輛無標識的運動型多用途車（SUV）。這起事件發生在南加州大規模移民執法期間，隨即成為社會輿論的導火線。

事發當時，美國國土安全部 （DHS）指控巴蘭科涉嫌使用「割草機」襲擊探員，聲稱他揮舞機器朝向執法人員面部，並在繁忙路口逃竄。

然而，巴蘭科的家人極力駁斥此說法，強調他逃跑是因為恐懼。事實上，巴蘭科從未因此事受到任何刑事起訴。他在聯邦拘留所待了三周多，直到7月中旬才以3000美元保釋，並被強制佩戴電子腳鐐，定期向移民局報到。

在7月底的一場公開集會上，巴蘭科透過律師與翻譯對支持者感言：「我要代表我在阿德蘭多（Adelanto）拘留所的室友們告訴他們的家人：他們依然保有信念，深切思念著你們，即使在那樣的地方，希望依然存在。」

根據洛杉磯時報與紐約時報報導，聯邦移民法官於1月28日做出裁決，終止目前的遣返程序。法官認定巴蘭科已提供證據，證實他有三名兒子正在美國海軍陸戰隊服役，這使他具備尋求合法身分的資格。裁決下達後，他的電子腳鐐已被移除，也不再需要定期報到。

巴蘭科的法律代表、美國移民法事務所（U.S. Immigration Law Group, LLP）律師拉米雷斯（Lisa Ramirez）證實了這項撤銷令：「本案已從法庭撤銷，我們無需再回法庭。雖然政府有權提起上訴，但我們現在將透過國土安全部與移民局的行政體系，為他尋求救濟方案。」

律師已為巴蘭科申請「就地假釋」（Parole in Place）計畫。該聯邦計畫允許美國軍人的直系親屬（即便原無合法身分）留在國內，並申請工作許可與永久居留權（綠卡）。

不過，國土安全部已表示計劃提出上訴，並重申其指控巴蘭科攻擊聯邦探員的立場。

巴蘭科並無犯罪紀錄，其妻子為美國公民，三名擔任海軍陸戰隊員的兒子中，有一名仍在現役中。他的法律地位最終將取決於政府上訴的結果，以及其「就地假釋」申請的審核進度。