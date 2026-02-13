男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

聯合航空爆重大疏失。(路透)

一名聯合航空 （United Airlines）的乘客日前經歷了一場現實版的「離譜航程」。該名男子原本計畫從洛杉磯 飛往休士頓 ，不料登機後竟一路飛越太平洋抵達日本東京，而他手中的登機證，目的地清楚寫著是德州。

福斯（FOX）電視台等媒體報導，現年54歲、出生於薩爾瓦多的洛杉磯居民卡德隆（Víctor Calderón）在去年8月的一次旅行中遭遇此事件。他回憶道，當時他戴上耳機，在經濟艙座位上準備迎接飛往休士頓的短途旅程。

起初他並未察覺異常，直到飛行2小時後，空服員遞給他一個枕頭，並提供了一份帶有「亞洲風味」的正餐。卡德隆心想：「真奇怪，國內線通常只給零食和汽水。」當航程來到第6小時，他驚覺不妙，因為從洛杉磯飛往休士頓只需3.5小時，他隨即向空服員反映，這才發現自己正處於前往5400英里外東京的航班上。

卡德隆於受訪時表示，當時他詢問了多次工作人員才找到75A登機口。由於國際線與國內線的登機口位置極近且起飛時間相仿，地勤人員疑似未詳細查看便掃描了他的票券。更巧的是，他在休士頓航班上的座位號「34D」，在該架東京航班上竟然剛好也是空位。

與電影「小鬼當家2」（Home Alone 2）不同，卡德隆抵達羽田機場後無法入境旅遊。空服員警告，若無有效簽證與護照貿然入境可能面臨拘留。驚魂未定的他在羽田機場禁區待了數小時後，隨即被安排飛回洛杉磯，隨後才轉往目的地尼加拉瓜，抵達時間比預定晚了足足48小時。

卡德隆表示：「我真的很害怕，甚至擔心被當成恐怖分子。」儘管聯合航空後來將他的回程升等至商務艙以示補償，但最初僅願意提供300美元的旅遊代金券，甚至不到他原票價的一半。

在媒體Telemundo 52的介入與追查下，聯合航空最終同意賠償總計1000美元的代金券，以覆蓋其票價、因行程延誤產生的住宿與衣物費用。

聯合航空發布聲明致歉，並表示正在調查疏失原因，同時也提醒乘客應注意登機口的標示與廣播。然而，卡德隆對此仍感到憂心：「機場理應有嚴密的安檢，卻發生這種事，這代表我們的安防存在明顯漏洞。」