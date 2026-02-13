我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯合航空爆重大疏失。(路透)
聯合航空爆重大疏失。(路透)

一名聯合航空（United Airlines）的乘客日前經歷了一場現實版的「離譜航程」。該名男子原本計畫從洛杉磯飛往休士頓，不料登機後竟一路飛越太平洋抵達日本東京，而他手中的登機證，目的地清楚寫著是德州。

福斯（FOX）電視台等媒體報導，現年54歲、出生於薩爾瓦多的洛杉磯居民卡德隆（Víctor Calderón）在去年8月的一次旅行中遭遇此事件。他回憶道，當時他戴上耳機，在經濟艙座位上準備迎接飛往休士頓的短途旅程。

起初他並未察覺異常，直到飛行2小時後，空服員遞給他一個枕頭，並提供了一份帶有「亞洲風味」的正餐。卡德隆心想：「真奇怪，國內線通常只給零食和汽水。」當航程來到第6小時，他驚覺不妙，因為從洛杉磯飛往休士頓只需3.5小時，他隨即向空服員反映，這才發現自己正處於前往5400英里外東京的航班上。

卡德隆於受訪時表示，當時他詢問了多次工作人員才找到75A登機口。由於國際線與國內線的登機口位置極近且起飛時間相仿，地勤人員疑似未詳細查看便掃描了他的票券。更巧的是，他在休士頓航班上的座位號「34D」，在該架東京航班上竟然剛好也是空位。

與電影「小鬼當家2」（Home Alone 2）不同，卡德隆抵達羽田機場後無法入境旅遊。空服員警告，若無有效簽證與護照貿然入境可能面臨拘留。驚魂未定的他在羽田機場禁區待了數小時後，隨即被安排飛回洛杉磯，隨後才轉往目的地尼加拉瓜，抵達時間比預定晚了足足48小時。

卡德隆表示：「我真的很害怕，甚至擔心被當成恐怖分子。」儘管聯合航空後來將他的回程升等至商務艙以示補償，但最初僅願意提供300美元的旅遊代金券，甚至不到他原票價的一半。

在媒體Telemundo 52的介入與追查下，聯合航空最終同意賠償總計1000美元的代金券，以覆蓋其票價、因行程延誤產生的住宿與衣物費用。

聯合航空發布聲明致歉，並表示正在調查疏失原因，同時也提醒乘客應注意登機口的標示與廣播。然而，卡德隆對此仍感到憂心：「機場理應有嚴密的安檢，卻發生這種事，這代表我們的安防存在明顯漏洞。」

洛杉磯 休士頓 聯合航空

上一則

好市多上架「葡萄界的愛馬仕」 值不值得買掀論戰

下一則

交通樁藏監控、傳訊給邊境巡邏隊 民團要求拆除

延伸閱讀

中日關係緊張 春運第一周飛日航線減少1292航班

中日關係緊張 春運第一周飛日航線減少1292航班
誰是新一代洛杉磯華埠小姐？第63屆選美結果揭曉

誰是新一代洛杉磯華埠小姐？第63屆選美結果揭曉
世報50年／洛杉磯社貼近華社 秉持「正派辦報」初心

世報50年／洛杉磯社貼近華社 秉持「正派辦報」初心
東京大雪路滑 中國男開藍寶堅尼撞2警肇逃

東京大雪路滑 中國男開藍寶堅尼撞2警肇逃
不僅火災 加州議會提案要求FAIR計畫擴大承保範圍

不僅火災 加州議會提案要求FAIR計畫擴大承保範圍
東京咖啡廳歇業公告…日英韓文道謝 中文僅留無情7字

東京咖啡廳歇業公告…日英韓文道謝 中文僅留無情7字

熱門新聞

位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
加州、華盛頓州富人正湧入拉斯維加斯亨德森。(谷歌地圖)

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

2026-02-10 21:59

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因