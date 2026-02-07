爾灣藝術中心書法展 匯集各大掌門人作品

我的頻道

記者張宏／洛杉磯報導
美國內陸華美中文學校、世界華人美術教育協會書法教育專委會、廣州美術學院美育與藝術教育研究所等組織，在爾灣藝術中心舉辦「翰墨聯誼、交流互鑒」作品展，吸引諸多民眾參觀。（主辦方提供）
美國內陸華美中文學校、世界華人美術教育協會書法教育專委會、廣州美術學院美育與藝術教育研究所等組織，在爾灣藝術中心舉辦「翰墨聯誼、交流互鑒」作品展，吸引諸多民眾參觀。（主辦方提供）

美國內陸華美中文學校和世界華人美術教育協會書法教育專委會，及廣州美術學院美育與藝術教育研究所等組織，日前在爾灣藝術中心舉辦「翰墨聯誼、交流互鑒」作品展。

展覽現場，觀眾駐足於氣韻生動的書法作品前，或凝神細觀或低聲探討章法布局。互動體驗區則吸引眾多青少年在老師指導下拿起毛筆，寫下新春祝福的「福」字。

內陸華美中文學校校長張權參與活動，欣賞書畫作品。（主辦方提供）
內陸華美中文學校校長張權參與活動，欣賞書畫作品。（主辦方提供）

內陸華美中文學校校長張權表示，數位時代，書法作為無聲之音，已從實用進化為美學精神需求。展覽匯集中國各大高等學府書法院系掌門人、專家教授和青年學者共42人的近期力作60幅。弘揚中國傳統文化是華美中文學校的重要使命，他們已主辦多場書法展， 未來將持續創造更多機會，為洛杉磯民眾奉獻更多的精神文化饗宴。

展覽匯集中國各大高等學府書法院系掌門人、專家教授和青年學者共42人近期力作60幅...
展覽匯集中國各大高等學府書法院系掌門人、專家教授和青年學者共42人近期力作60幅。（主辦方提供）

主辦方代表彭智發表示，這些書法作品涵蓋多種書體與表現形式，既有經典詩詞文賦，也有自作詩文。表現形式多屬小品範疇，有條幅、尺牘、對聯、扇面，亦有兩條屏、三條屏、四條屏等。所謂千古文心傳不盡，一輪明月照人圓，希望更多喜愛書法的人能夠感受中國書法的博大精深與魅力。

主辦方代表彭智發（左）向來賓講解書法作品。（主辦方提供）
主辦方代表彭智發（左）向來賓講解書法作品。（主辦方提供）

美國中華文化研究中心主席蔡德貴表示，他作為國學大師季羨林助手期間，深受季羨林教誨，指出從甲骨文等象形文字入手，對深入理解與研習國學經典具有重要意義。

世界華人美術教育協會書法教育專委會還計畫於日本、韓國、馬來西亞、新加坡、英國等地陸續舉辦「翰墨聯誼、交流互鑒」系列展覽。

