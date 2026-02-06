我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

郵輪退休生活 享受全包式服務兼顧經濟、娛樂

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
對於退休多年的尤琴來說，2026年預計在郵輪上度過超過200天。（尤琴提供）
對於退休多年的尤琴來說，2026年預計在郵輪上度過超過200天。（尤琴提供）

長年熱愛郵輪旅行的尤琴（Kim）分享，有銀髮族「船友」群體，固定關注郵輪促銷信息，甚至購買郵輪公司股票獲取股東福利，只為退休生活長期在郵輪上度過。她認為，對銀髮族而言，郵輪早已不只是短暫的旅行工具，而是兼顧經濟、娛樂與生活品質的長期生活方式。

尤琴回憶，曾在一趟從洛杉磯開往夏威夷的郵輪上，巧遇黃姓華人夫婦，與一群同為退休族、超過20人的「船友」結伴同行，在郵輪上吃喝玩樂，共同度過退休時光。談起郵輪生活，這群銀髮族各個神采飛揚，好不愜意。

尤琴說，華人銀髮族之所以選擇把退休生活交給郵輪，關鍵原因歸納起來，就是三個詞：經濟、娛樂、休閒。

留意促銷 比住養老院划算

從經濟面看，搭郵輪比入住養老院或聘請管家划算得多。在洛杉磯，即便是最基本的養老院，每月費用也動輒4000美元起跳；若聘請管家，不僅支出不低，還必須配合對方的時間與工作方式。相較之下，郵輪生活更加自由彈性。

她表示，只要懂得挑行程、鎖定特定郵輪公司，甚至持有該公司的股票，就能獲得額外福利。他們固定搭乘同一家郵輪公司，船友們分工合作，隨時留意促銷行程。再加上會員優惠與股東福利，一對夫妻在船上住半個月，花費約2500美元至3000美元，整體開銷相當實惠。

除價格優勢，郵輪也大幅提升退休生活的品質。即使不談金錢，在家生活最辛苦的，往往是日復一日的採買、煮飯與清潔等瑣事；但在郵輪上，這些通通不必操心。船上24小時供應多元餐飲，從西式料理到各國風味一應俱全，娛樂節目也可隨喜好自由選擇。

由於多數郵輪公司以銀髮族為主要客群，節目設計也特別貼近退休族需求。60年代披頭四音樂、經典電影放映、瑜伽課程、健身房、三溫暖等設施應有盡有，讓長者在放鬆身心的同時，也能維持健康與社交生活。

進一步而言，郵輪生活還有一項無可取代的優點：不必每天打包行李、奔波換飯店。整個行程中，旅客只需安住在同一個艙房，從容規畫岸上觀光行程。

尤琴認為，對華人銀髮族而言，換一種方式享受晚年生活，退休並非生活圈子的縮小，而是透過郵輪，為人生開啟一段更自在、寬廣的新航程。

郵輪 退休 養老院

上一則

核桃市單起舉報住宅型人口販運 警掃蕩逮600嫌救百餘人

下一則

1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要

延伸閱讀

1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要

1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要
主題樂園與郵輪銷售轉強 迪士尼上季獲利超預期

主題樂園與郵輪銷售轉強 迪士尼上季獲利超預期
郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消
郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年還是「等不到船」

郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年還是「等不到船」
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
郵輪詐騙增多 個人代訂都可疑

郵輪詐騙增多 個人代訂都可疑

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
案發後，華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮現場。（記者張宏／攝影）

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留