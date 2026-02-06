郵輪退休生活 享受全包式服務兼顧經濟、娛樂

對於退休多年的尤琴來說，2026年預計在郵輪上度過超過200天。（尤琴提供）

長年熱愛郵輪 旅行的尤琴（Kim）分享，有銀髮族「船友」群體，固定關注郵輪促銷信息，甚至購買郵輪公司股票獲取股東福利，只為退休 生活長期在郵輪上度過。她認為，對銀髮族而言，郵輪早已不只是短暫的旅行工具，而是兼顧經濟、娛樂與生活品質的長期生活方式。

尤琴回憶，曾在一趟從洛杉磯開往夏威夷的郵輪上，巧遇黃姓華人夫婦，與一群同為退休族、超過20人的「船友」結伴同行，在郵輪上吃喝玩樂，共同度過退休時光。談起郵輪生活，這群銀髮族各個神采飛揚，好不愜意。

尤琴說，華人銀髮族之所以選擇把退休生活交給郵輪，關鍵原因歸納起來，就是三個詞：經濟、娛樂、休閒。

留意促銷 比住養老院 划算

從經濟面看，搭郵輪比入住養老院或聘請管家划算得多。在洛杉磯，即便是最基本的養老院，每月費用也動輒4000美元起跳；若聘請管家，不僅支出不低，還必須配合對方的時間與工作方式。相較之下，郵輪生活更加自由彈性。

她表示，只要懂得挑行程、鎖定特定郵輪公司，甚至持有該公司的股票，就能獲得額外福利。他們固定搭乘同一家郵輪公司，船友們分工合作，隨時留意促銷行程。再加上會員優惠與股東福利，一對夫妻在船上住半個月，花費約2500美元至3000美元，整體開銷相當實惠。

除價格優勢，郵輪也大幅提升退休生活的品質。即使不談金錢，在家生活最辛苦的，往往是日復一日的採買、煮飯與清潔等瑣事；但在郵輪上，這些通通不必操心。船上24小時供應多元餐飲，從西式料理到各國風味一應俱全，娛樂節目也可隨喜好自由選擇。

由於多數郵輪公司以銀髮族為主要客群，節目設計也特別貼近退休族需求。60年代披頭四音樂、經典電影放映、瑜伽課程、健身房、三溫暖等設施應有盡有，讓長者在放鬆身心的同時，也能維持健康與社交生活。

進一步而言，郵輪生活還有一項無可取代的優點：不必每天打包行李、奔波換飯店。整個行程中，旅客只需安住在同一個艙房，從容規畫岸上觀光行程。

尤琴認為，對華人銀髮族而言，換一種方式享受晚年生活，退休並非生活圈子的縮小，而是透過郵輪，為人生開啟一段更自在、寬廣的新航程。