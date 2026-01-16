我的頻道

Verizon大斷線每戶補償20元 未說原因

快訊：南韓前總統尹錫悅妨害執行拘留案 一審宣判關5年

ICE突襲工地 蒙地貝婁工人跳屋頂逃命

洛杉磯訊
南加州蒙地貝婁一處工地遭ICE突襲，工人見狀驚慌逃逸，有人跳頂逃命，場面驚險。（示意圖，chatgpt生成）
加州13日清晨發生多起移民暨海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE）突襲行動，從東洛杉磯到市中心皆傳出執法情況，令當地居民與勞工人心惶惶。

據ABC 7電視台報導，民權團體統計當天至少發生20起ICE行動。其中蒙地貝婁市（Montebello）一處住宅的監視器畫面顯示，一輛無標示卡車停靠後，數名ICE探員跳下車包圍民宅，其中一人迅速架梯爬上屋頂，當時正在施工的工人驚慌逃竄，有人甚至從一棟屋頂跳至另一棟。最終無人被捕。

雇用這些工人的承包商曼尼（Manny）事後趕到現場，發現工人們情緒緊張、驚魂未定。他表示：「他們當下只是害怕，根本不知道發生什麼事。我們聚在一起，我為他們祈禱，求神保護他們，賜下平安。」曼尼指出，這類突襲不僅影響執法對象，也波及所有努力工作維持生計的人。「有些人現在都不敢回來工作，太害怕再經歷那種情況。」

民權團體強調，蒙地貝婁行動僅是南加大規模執法的一部分。小東京、商業市（Commerce）、皮柯里維拉市（Pico Rivera）等地也有影片顯示，ICE人員在公共區域盤查甚至逮捕民眾。社區團體「邊界聯盟」（Union del Barrio）成員高切茲（Ron Gochez）批評ICE以暴力手段對付手無寸鐵的平民，只為達成政治目的。他表示，情勢正在升高，社區必須持續組織與自我保衛。

高切茲指出，加州近期通過新法規定ICE執法人員不得遮蔽面容，但聯邦探員不受州法約束。「這些法案對他們毫無拘束力」。目前蒙地貝婁等地居民人心惶惶，部分民眾不敢出門。

ICE 南加大 加州

