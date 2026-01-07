食材、春聯、福袋…年貨上架 聖蓋博谷超市滿年味

我的頻道

記者啟鉻／洛杉磯報導
好市多提供的農曆春節Dumplings Set禮盒。(記者啟鉻／攝影)
好市多提供的農曆春節Dumplings Set禮盒。(記者啟鉻／攝影)

隨著農曆春節到來，南加州聖蓋博谷各大華人超市及韓資超市、好市多等陸續展開春節檔期，年貨商品紛紛上架，從傳統年節零嘴、年糕臘味，到各式節慶大禮盒一應俱全。紅通通的春聯、鞭炮掛飾、福包袋，以及應景的室內盆栽，也陸續布置完成。超市內播放著熱鬧的年慶音樂，洋溢著紅火喜慶的節日氛圍，讓不少華人顧客未到除夕，便已提前感受到濃濃年味。

華人超市的年貨專區。(記者啟鉻／攝影)
華人超市的年貨專區。(記者啟鉻／攝影)

在華人區經營多年的99大華超市，特別在店內顯眼的位置設立年貨專區，應景商品吸引不少顧客駐足選購。年糕種類多樣，包括多個品牌的真空原味年糕、百合小鯉魚年糕等。依照華人傳統，春節吃年糕取其諧音「年年高」，寓意生活、事業與學業一年比一年進步，也象徵團圓、豐收與吉祥。此外，還有組合式八仙禮盒、年節禮籃等選擇。大紅春聯、福字、新年醒獅燈籠，以及財神冰箱貼、馬年醒獅吊穗等掛飾，搭配歡快的節慶音樂，讓顧客一走進超市，便能感受到撲面而來的新春氣息。

海鷗超市近期在奇諾岡增設新店，該店代表孫偉表示，春節前夕剛進了一批新鮮魚貨及各式肉類，以滿足節慶期間的採買需求。他指出，海鷗超市平時即緊貼當地華人生活所需，日常烹飪食材幾乎都能一站式購足，因此春節期間華人家庭常用的年菜與應景食材也相當齊全。以火鍋為例，店內備有多種口味的火鍋底料，選擇豐富，並引進不少具地方特色、在其他超市不易購得的商品，深受顧客歡迎。

除了華資超市外，部分韓資超市也積極迎合華人春節需求。韓資漢亞龍超市推出多款應景年貨，包括過年大禮包、手製煎餅禮盒及糕餅總匯禮盒等，包裝以紅色為主，節慶氣氛十足。同時也陳列韓式特色營養品禮盒，滿足其他亞裔族群在節日期間贈送親友的需求。

此外，華人經常光顧的好市多也推出多項迎合農曆春節的特色商品，包括標示「Lunar New Year」的餃子調味品組合（Dumplings Set），以及深受孩童喜愛的西式零食大禮包。在玩具區，部分樂高（LEGO）玩具包裝特別設計了醒目的鞭炮圖案及「春」字，顯然是為農曆新年期間的親子市場量身打造，大大增添節慶趣味。

各種樣式的紅包袋。(記者啟鉻／攝影)
各種樣式的紅包袋。(記者啟鉻／攝影)
大紅的招財「福」字。(記者啟鉻／攝影)
大紅的招財「福」字。(記者啟鉻／攝影)

