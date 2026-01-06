在迪士尼樂園遭插隊男暴打 父親不還手：怕家人被趕出去

迪士尼樂園日前在安那罕主題樂園「印第安納瓊斯大冒險」排隊區發生插隊衝突。（Disneyland Resort官網）

KTLA 5電視台報導，充滿歡樂的迪士尼 （Disney land）樂園，去年12月30日下午，在安那罕（Anaheim）主題樂園知名室內遊樂設施之一，「印第安納瓊斯大冒險」（Indiana Jones Adventure）排隊區，因插隊衝突爆發鬥毆，一名父親遭重擊受傷，目前警方正追查逃逸嫌犯。

「當時一群人在隊伍中等候，另一群人為了與其他家人會合，直接從隊伍中插隊。」安那罕警局警官薩特（Matt Sutter）告訴KTLA。衝突隨之升級，兩名男子爆發約30秒肢體衝突，包括許多孩童在內的其他遊客震驚不已。目擊者表示，插隊一方的男子對另一名男子進行猛烈毆打。

Reddit用戶ImaginaryBag寫道：「當時有好幾個人試圖阻止那名攻擊的男子，但即使在有人擋住的情況下，仍然打了對方幾下。接著他稍微退後，其他人跟著退開。就在那一刻，該男子突然衝上前補了一記重拳，打到對方流血後立刻逃走，家人也跟他一起離開。」

警方證實，嫌犯在事發後即離開迪士尼，截至5日上午仍在逃。薩特指出，調查人員已掌握嫌犯身分積極線索，相信他是南加州 居民。警方目前並未公布受害者身分，受傷後迪士尼急救人員對其進行治療，包括臉部一處嚴重撕裂傷，需要縫合。

「他拒絕還手（這真的需極大自制力），因他不希望其他家人被趕出園區，或被列入黑名單。」Reddit用戶Wittwitbarista表示，這名受害者是其丈夫。儘管遭遇這起暴力事件，這家人仍選擇當天繼續留在園區遊玩。「老公沒有腦震盪，傷口縫合後情況穩定。專業的迪士尼保全人員、護理師及工作人員都非常貼心專業。」

上述事件是當天第二起迪士尼園區「印第安納瓊斯」相關事故。近日，佛羅里達州迪士尼好萊塢影城（Disney's Hollywood Studios）的「印第安納瓊斯史詩特技秀」（Indiana Jones Epic Stunt Spectacular）中，一顆重達400磅充氣巨石道具意外從軌道上滾落，一名園區員工為防止巨石彈跳進觀眾席，以肉身阻擋受傷。