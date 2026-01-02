2025年食品雜貨價格飆升 牛肉漲25%、咖啡更達35%

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
咖啡價格一年間暴漲了35%。 (路透)
咖啡價格一年間暴漲了35%。 (路透)

通貨膨脹是2025年影響民生的問題，在食品雜貨方面，哪些商品的漲幅最高呢？

南加州的KTLA電視台報導，2025年食品雜貨的漲幅雖然已從高峰回落，但如果購買的是早晨必喝的咖啡或牛排晚餐，可能不會察覺到這一點。

2025年，牛肉( beef）和小牛肉（veal）的價格飆升，漲幅超過牛奶、麵包或雞肉等其他食品雜貨。根據最新聯邦數據，從2024年11月到2025年11月，牛肉和小牛肉的價格上漲11%到25%，具體漲幅取決於部位。牛肩肉（chuck roast）、牛臀肉（round roast）和燉牛肉（beef stew）的漲幅最大。

川普政府最近宣布將降低牛肉進口關稅，以期降低牛肉價格，但專家表示，乾旱等其他系統性問題可能會使牛肉價格在未來幾年內保持在高位。

另一項主要進口商品咖啡的價格也大幅上漲：一年內上漲了35%。川普政府最近也取消了咖啡的關稅。

冰山萵苣（Iceberg lettuce，又稱捲心萵苣）的價格同比上漲驚人的21%。羅蔓萵苣（Romaine lettuce）上漲12%。此外，香蕉也上漲7%。橘子汁（orange juice）漲約 12%，曲奇餅乾（cookies）漲 8%。

勞工統計局的數據發布有所延遲，最早也要到2026年1月中旬才能獲得2025年全年的數據。去年12月發布的最新數據顯示，整體通膨率為2.7%。經濟學家警告，由於政府停擺、推遲發布報告，數據可能出現偏差。10月份的報告被取消，因此部分數據缺失。

畢馬威KPMG首席經濟學家Diane Swonk表示：「數據不完整，我們不知道其中有多少可信度。」她指出，政府停擺擾亂了經濟，尤其是政府合約，這可能導致物價降溫。

許多經濟學家預期，要等到勞工部發布12月份的通膨數據後，才能獲得可靠的通膨數據。絕大多數美國成年人表示，近幾個月來，他們注意到食品雜貨、電力和節日禮物的價格高於平常的水平。

咖啡 川普 關稅

