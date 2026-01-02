20歲開始存退休金 華女「超前儲蓄」帳戶已達6位數

401(k)退休計畫成為年輕世代累積退休金的重要選擇。（路透）

隨著「00後」逐漸成為職場主力軍，一種不同於以往世代的金錢觀和人生規劃正在形成。多項調查與個案顯示，愈來愈多年輕人剛踏入社會，甚至還在大學階段，就開始規劃退休與財務獨立。加州 華女張莉蓮（Lillian Zhang，音譯）就是其中一位，20歲時開始存退休金 ，希望通過提早儲蓄與理財，為未來贏得更多選擇權與時間自由。

綜合CNBC、Independent等媒體報導，24歲的張莉蓮是加州一家科技公司產品營銷經理。20歲大學尚未畢業時，她便在YouTube等平台學習個人理財知識，開設人生第一個Roth IRA帳戶，並憑藉個人儲蓄和暑期實習收入連續兩年存到上限。大學畢業後，她又將重心轉向最大化401(k)帳戶的繳款，同時兼職內容創作副業，短短幾年，她的退休帳戶資產，已達到六位數。

對生活成本上漲擔憂

「超前儲蓄」的做法，正在年輕群體中流行。數據顯示，「00後」出生的新一代，22歲就開始為退休儲蓄；千禧一代是在27歲，X世代在31歲，嬰兒潮一代則到37歲才開始規劃退休儲蓄。推動年輕人提前儲蓄退休金的原因，包括對未來收入停滯、生活成本上漲的擔憂，以及對社會保障體系的不信任。張莉蓮表示，如果年輕人把退休希望完全寄託在社安金上，風險很高。

一般定義的「00後」，是指西元2000年後出生者；千禧世代是2000年前後成年的世代，一般是指1981年至1996年出生的人；X世代是1965~1980年代出生者；嬰兒潮世代則是指戰後1946~1964年出生者。

退休福利成求職考量

求職時，退休福利已成為年輕人的重要考量。據面向大學生和應屆畢業生的職業發展平台Handshake調查顯示，65%的大學應屆生表示，如果公司不提供401(k)退休計畫，他們不會接受該工作機會。投資管理公司Vanguard報告也指出，在自動註冊和方便獲取帳戶信息的情況下，18至24歲的年輕員工積極參與雇主退休計畫，比過去同齡世代高出32%。

社媒扮演關鍵角色

社交媒體在這個過程中扮演關鍵角色，YouTube、TikTok讓年輕人無需專業背景或家庭資源，也能系統學習Roth IRA、稅前稅後投資與複利效應等退休計畫。27歲的Genesis Hinckley是一個典型例子，她在一家科技公司擔任商業分析師。從入職起，Hinckley就將工資的7%投入401(k)，並獲得雇主50%的匹配，目前退休帳戶累計儲蓄已接近14萬美元。

除退休儲蓄，年輕人也重新定義「財務獨立」。25歲的個人理財教育者Taylor Price指出，這一代人並非一味追求提早退休，而是強調選擇權。她認為，財務獨立不是看起來多富有，而是當需要暫停、換工作或追求更有意義的生活時有這個能力。