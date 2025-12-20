我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

記者劉子為／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
電影「柔似蜜」由劉玉玲主演，故事講述一名罹患癌症末期的母親，在長期照護患有精神疾病、具暴力傾向兒子的巨大壓力下，最終選擇終結兒子的生命。（路透）
電影「柔似蜜」由劉玉玲主演，故事講述一名罹患癌症末期的母親，在長期照護患有精神疾病、具暴力傾向兒子的巨大壓力下，最終選擇終結兒子的生命。（路透）

改編自發生在南加州的真實案件，電影「柔似蜜」（Rosemead）近日在洛杉磯與紐約率先上映，並將於2026年1月9日起在全美登場。該片由華裔女星劉玉玲主演，故事講述罹患癌症末期的華人母親，在長期照護患精神疾病、且有暴力傾向兒子的巨大壓力下，最終選擇終結兒子生命的悲劇。

這起案件發生於2017年，地點位洛杉磯縣羅斯密市（Rosemead）一間旅館內。當年為洛杉磯時報撰寫深度報導的華裔記者Frank Shyong，亦參與本片製作，近日在映後分享中，回顧案件背後長期被忽略的華人家庭心理健康困境。

Shyong表示，當年接觸此案時，最令他不安的，並非案情本身，而是案件往往被簡化為「母親殺子」，忽略了母親生命末期、長期精神疾病照護，以及制度性支持不足等複雜背景。他指出，願意出面受訪、支持將故事拍成電影的人，普遍希望「修正外界對這起案件的理解」，不讓冷冰冰的標題，成為唯一留下的紀錄。

長期在聖蓋博谷跑線的Shyong指出，這起案件並非孤例。他回憶，曾隨同蒙特利公園市的心理健康警政單位出勤，探訪一名正處精神危機中的女性。然而數月後，他得知該女子在疫情初期因藥物中斷，最終遭患病的兒子刺死。「那是一個我親眼見過、始終揮之不去的畫面」。

Shyong也提到另一宗發生在韓國城（Koreatown）的案例。一個家庭長年照護罹患思覺失調症的兒子，母親為理解病情，甚至親自服用兒子的藥物。事發當天，家屬如往常撥打求助電話，卻因出勤人員更換，最終在混亂中，兒子遭警方擊斃。Shyong說，他們其實做了所有被告知正確的事，但結果仍無法挽回。

他進一步指出，洛杉磯市府監察報告曾點出，結合警察與心理健康人員的危機出勤模式，在訓練與執行上，仍有不足，部分案件反而導致更嚴重後果。他直言，這些原本是「求助的電話」，卻在制度失靈下演變為悲劇。

Shyong認為，這些案例反映的，不只是個別家庭的不幸，而是華人與亞裔移民社區中，精神疾病照護長期被低估的結構性問題。許多家庭在缺乏語言、文化與制度支持下，長期承擔高度壓力，卻鮮少被外界理解。

對Shyong而言，這篇報導亦深刻影響他作為記者的定位。他表示，撰寫該案後，他開始反思新聞在主流媒體中的呈現方式，並進一步公開談論自身的憂鬱經驗，希望減少社會對精神疾病的汙名。他也坦言，亞裔新聞工作者近年面臨產業萎縮與平台流失的困境，但仍相信新聞的價值，在於讓事實有脈絡，讓被忽略的聲音被看見。

Shyong說，若觀眾在觀影後，能對身邊承擔照護責任的人多一分理解，或在街頭看到精神困擾者時，少一些簡化的標籤，這部作品便已達成初衷。

當年為洛杉磯時報撰寫深度報導的記者Frank Shyong，亦參與本片製作，近日...
當年為洛杉磯時報撰寫深度報導的記者Frank Shyong，亦參與本片製作，近日在映後分享中，回顧案件背後長期被忽略的華人家庭心理健康困境。（記者劉子為／攝影）

洛杉磯 心理健康 華人

上一則

語言、文化差異 專家：華人家庭心理隔閡難跨越

延伸閱讀

癌末母殺精神病兒背後 華人社區常忽視這一危機

癌末母殺精神病兒背後 華人社區常忽視這一危機
福智基金會 蔬食餐盒暖心送長者

福智基金會 蔬食餐盒暖心送長者
14歲華裔少女失蹤逾7小時 盼協尋

14歲華裔少女失蹤逾7小時 盼協尋
LAX新版國際航廈 洛杉磯元素濃厚

LAX新版國際航廈 洛杉磯元素濃厚
南加警破獲聖蓋博谷大型幫派 起訴20人

南加警破獲聖蓋博谷大型幫派 起訴20人
重度藥物使用者 可列「重大失能」

重度藥物使用者 可列「重大失能」

熱門新聞

這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年