語言、文化差異 專家：華人家庭心理隔閡難跨越

多位心理健康專業人士指出，語言與文化差異，長期成為亞裔社群面對心理健康議題時最難跨越的門檻之一。右起：Myron Dean Quon、Silvia Yan、Carrie Zhang。（記者劉子為／攝影）

一部電影，掀開許多亞裔 家庭長年未說出口的傷痛。在電影「柔斯密」的放映交流中，亞裔心理健康 計畫（Asian Mental Health Project）創辦人Carrie Zhang回憶，當她在預告片中，看到母子在餐桌前氣氛緊繃的對話時，情緒瞬間湧上心頭。她說，那一幕讓她想起年輕時，也曾在餐桌上經歷恐慌症發作的情景──明明與父母近在咫尺，卻像隔著一道無形的牆，彼此都無法理解對方。

「那種感覺不是沒有人關心，而是不知道該怎麼說，也不知道該怎麼被理解。」Zhang說。

這樣的「說不出口」，並非個案。論壇中，多位心理健康專業人士指出，語言與文化差異，長期成為亞裔社群面對心理健康議題時，最難跨越的門檻之一。

Zhang坦言，即使長期投入心理健康倡議工作，也曾不知道該如何向父母解釋「憂鬱症」或「焦慮症」。她形容，這不只是翻譯問題，而是「必須先理解那些感受，再嘗試用父母能理解的語言，重新說一遍」。

因此，在與長輩溝通時，她往往選擇從身體狀況切入，詢問例如「最近胃口好不好」、「頭會不會不舒服」，藉此讓心理狀態變得更具體，也更容易被接受。

太平洋亞裔心理輔導中心（Pacific Asian Counseling Services）執行長Myron Dean Quon則從社區結構層面指出，語言困境背後，還隱含更深層的沉默文化。

他以聖蓋博 谷為例，外界常將亞裔社區視為「成功的少數族裔」，但實際上，社區內同時存在高教育、高收入的專業移民，以及被人口販運、從事低薪勞動、居住在過度擁擠環境中的弱勢群體。

「大家都被告知自己很幸運，應該感恩、不惹麻煩。」Quon說，這樣的心態，使得家庭暴力、心理疾病、賭博成癮與貧困等，往往被壓抑在檯面之下，難以公開討論。

語言與文化的限制，也不只影響家庭與社區互動。亞太心理輔導與治療中心（Asian Pacific Counseling & Treatment Center）臨床服務與訓練副主任Silvia Yan指出，即使在專業諮商環境中，當事人往往也只能慢慢揭露自身狀態的一小部分。

她以「冰山」作比喻，人們展現出來的，往往只是表層感受，而更深層的情緒與創傷，需要時間與安全感才能逐步說出口。

Yan也提到，在許多心理危機事件中，身邊的朋友或家人常感到強烈的無力感–想幫忙，卻不知道該說什麼、做什麼，擔心說錯話反而造成傷害。

Yan說︰「有時候，最重要的不是找到正確的詞，而是讓對方知道：我在這裡，我願意陪著你。」