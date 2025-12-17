華人按摩店未涉黃 卻因這疏忽被控淫媒罪

因為對刊登廣告事宜沒有把關，華人按摩業業者馬小姐險涉淫媒罪。示意圖。 （取自Pexels╱ Tima Miroshnichenko）

華人 按摩店女老闆本分做生意，卻總有客人要求「全套服務」（Full Service，即包含性交的服務），且還被控淫媒罪。華人按摩業者馬小姐來美國打拚十年，幾年前她接手范杜拉縣一家按摩店，一家網路行銷公司號稱能為其推廣，成為以上情況的始作俑者。

鄧洪是馬小姐的代理律師，鄧洪表示，馬小姐按摩店租金 不低，她投入多年積蓄，但開張頭幾個月生意很冷清，附近顧客多是白人，她英文不好，也不懂線上推廣，可能是其中原因。馬小姐正發愁時，有人打電話自稱網路行銷公司，說每月只要付1000美元，就能幫她在網上推廣，可吸引大量客源。

馬小姐為挽救生意和對方簽約，之後打來的電話變多，顧客也陸續上門；但奇怪的是，很多客人進門後問的「不是按摩多少錢」，而是「有沒有特別服務？」，甚至有人直接提出要全套服務。馬小姐嚇壞，連忙拒絕。她從沒打算做違法的事，只想靠正規按摩維持生活。她不懂為什麼客人會這樣。隨後某天警方突襲，她的店被控涉賣淫場所經營，她被當場逮捕，罪名是淫媒罪（Pimping and Pandering），觸犯刑法第266條，保釋金10萬美元。

馬小姐震驚又冤枉，她從未提供任何色情服務，一直拒絕客人的違法要求。為什麼成淫媒？鄧洪解釋，他調閱檢方證據，發現警方從網路反查到她店鋪的電話號碼，且該號碼出現在多個成人娛樂情色按摩網。廣告裡配置大量亞裔 女性裸露照片，寫著「漂亮東方女孩，保證讓你滿意收場（Beautiful Oriental Girls, Happy Ending Guaranteed）」、「頂級亞洲按摩，徹底放鬆身心（Best Asian Massage, Full Relaxation）」。

檢察官指出，這類用語在執法界被公認為是性交易的黑話，而這些廣告全部指向她的電話號碼。廣告是她花錢委託行銷公司刊登，檢方認為，業主要為自己的廣告內容負責。「沒人會相信業者完全不知道廣告上寫了什麼。廣告只要掛業主的名字與電話，就要承擔責任」。

最後經過談判，馬小姐從淫媒罪降為經營未註冊按摩店，以罰金與緩刑結案，但仍留案底。鄧洪表示，這種案件在南加並不少見，許多華人按摩業者英文不佳、依賴廣告代辦公司，一不小心就被放上成人按摩網。有公司為吸引點擊量，故意用曖昧字眼、配合性感照片來提高曝光率，卻不告知業主。警方通常透過反查電話或評論追蹤鎖定目標，只要在網站或按摩論壇出現「全套服務」、「Happy Ending」等關鍵詞，就會被列為潛在性交易場所，再由臥底警察上門測試。一旦被控淫媒罪，不僅面臨刑事起訴，還可能被移民局視為涉性犯罪，影響綠卡或入籍。

經營按摩或類似服務業，廣告絕不能全權交給他人。廣告刊登前，業主須親自要求廣告商提供草稿，若看不懂，請找能信任朋友或律師幫忙翻譯。用自己電話反查如Google Search / Yelp / Phone Lookup，看看廣告出現在什麼網站，及定期檢查是否有人惡意轉載廣告到成人平台。