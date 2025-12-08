催收誤報影響信用 可要求驗證、申訴

我的頻道

記者張庭瑜／洛杉磯報導
收到欠費與催收通知的學生常感到壓力與不安，專家提醒應及早與校方或承辦機構聯繫，避免債務進一步惡化。（圖／Chatgpt生成，非新聞當事人）
隨著國際學生在美國求學人數持續增加，部分曾遭遇學費等「誤送催收」。這類狀況有的源自學校行政或系統問題，導致學生即使已取消或處理完畢的費用，仍被誤判是未繳納，進而轉交給債務催收公司。一旦進入催收程序，民眾可能收到催繳信件，甚至上報信用評分系統，使原本不屬於自己的財務問題，變成長期信用風險。

在美國信用體系中，債務催收紀錄可能對消費者造成巨大影響。根據消費者金融保護局(CFPB)說明，催收公司在首次聯絡消費者後，必須提供有債務來源、金額與證明的「債務驗證通知」，否則無法進一步合法催收或上報信用機構。聯邦貿易委員會(FTC)也指出，有些催收公司過去會出現「debt parking」，即在未通知消費者情況下，直接把債務上報信用機構，這是聯邦法律明令禁止的行為。

對收到疑似誤報的催收通知，CFPB建議消費者立即要求其提供債務驗證，並利用書面文件確認債務是否真實存在。在債務尚未被證明前，催收公司依法必須暫停追繳。若當事人握有證據，證明該費用已取消，例如email、收據或學校回覆，也應同時通知學校財務部門要求更正。FTC說明，原始債權人有責任向信用評分機構更正錯誤資訊，因此民眾應同步向學校與催收公司寄出書面請求，以增加撤回案件的成功率。

在處理催收時，查閱自己的信用報告也格外重要。CFPB指出，民眾可透過官方授權平台annualcreditreport.com免費查詢三大信用評分機構Equifax、Experian、TransUnion的資料。若發現錯誤紀錄，可向信用機構提出爭議申請，並提供證據。此類爭議通常需在30天內獲得調查與回覆，因此越早提出，越能減少影響。

若催收公司或學校遲遲未處理錯誤，也可進一步向主管機關申訴。CFPB的官方網站提供「Submit a Complaint」功能，允許消費者直接投訴企業，並要求其書面回覆。FTC亦提供信用錯誤相關的投訴選項。

