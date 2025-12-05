住宅暗藏多具屍骨 期助警方突破冷案

我的頻道

聖地牙哥訊
南加州聖地牙哥Southcrest社區一處民宅，近日發現多具人體遺骸。圖為警方在案發地調查。（路透)
南加州聖地牙哥Southcrest社區一處民宅，近日發現多具人體遺骸。圖為警方在案發地調查。（路透)

加州聖地牙哥Southcrest社區一處民宅，近日發現多具人體遺骸，震驚當地居民，引發聯邦與地方多個執法機構共同調查，重新檢視可能涉及的多年冷案與近期凶殺。

根據新聞周刊（Newsweek）報導，聯邦調查局（FBI）、加州公路巡警（CHP）、聖地牙哥警局等單位，2日前往Newton Avenue一處住宅進行搜查。執法人員在屋內發現人體遺骸，但確切人數與身分尚未公布。這次搜索源於CHP在另一宗凶案中取得的線索，促使多警檢展開協作。

雖然警方未公布遺骸的具體位置，但外界推測遺骸可能被長期藏於房屋結構的隱蔽區域，例如牆體、地板下方、庭院土層或封閉性儲物空間等，一般住戶難以察覺。此外，調查被認為可能涉及冷案，意味死亡時間可能已經過多年甚至更久；隨著時間推移，腐敗氣味早已散去，加上若遺骸被封閉在密不透氣空間內，租客在日常生活中幾乎不可能察覺。

執法部門透露，74歲的Dwight William Rhone曾住在該住宅，他目前因另一宗凶殺案被羈押。根據NBC電視台的報導，Rhone被控2023年10月在905號公路槍殺54歲的Bernardo Moreno，並焚屍滅證。法院資料顯示，他自1963年起累積33項前科。

更多法院紀錄顯示，該處房產過去與Rhone有明確連結。根據2022年的一份更名申請文件，發現遺骸的住宅曾被登記為Rhone住址。而更早之前，Rhone在2017年已因民事限制令，被迫從Newton Avenue的房屋驅逐。文件顯示，當時房產所有者Ernie Monia（Rhone的嫂子，當時70歲）曾允許Rhone居住，但他多次違規讓陌生男女留宿、飲酒或吸毒，並對Monia言語威脅及破壞財物，Monia向法院申請限制令。警方後來執行驅逐。

目前住在該屋的Estrada Gonzalez姊妹表示，她們在去年才搬入，調查人員告知此次案件與現住戶無關，而是涉及前住戶與冷案的新進展。她們指出，搜查人員是透過鄰居家的入口進入後院，再進入她們的住宅，搜尋範圍包括臥室的下方區域。「他們已經告知，要找的東西都在房子下面。」姐妹之一Judith說。

一名18歲的鄰居告訴NBC電視台，她經常看到警察在社區出入，當時並未在意，只記得父母一再叮囑她與妹妹不要靠近那棟房子。

FBI表示，其證物小組（Evidence Response Team）協助蒐證，包括使用警犬偵測遺骸。由於遺骸已在物業中被找到，後續調查將由聖地牙哥警局負責。

聖地牙哥縣法醫辦公室正調查死者身分與死因。截至目前，尚未就遺骸的新發現提出額外指控。警方呼籲，如民眾掌握Rhone過往行為或其他可能相關的案件資訊，可聯繫兇案組619-531-2293，或匿名致電滅罪專線888-580-8477。

