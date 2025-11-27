甜蜜負擔／華人慨嘆價格漲太凶： 巧克力自由沒了

超市裡的巧克力價格普遍上漲。（記者張宏／攝影）

從萬聖節開始到新年的美國假日季，巧克力都是送禮和代表節日氣氛的人氣單品，但受關稅和原材料成本大幅上升影響，美國今年巧克力價格出現兩位數上漲，很多知名巧克力零售商都提高巧克力產品價格的同時改變包裝，導致消費者對巧克力的興趣和需求下降，不少華人 慨嘆，巧克力成為奢侈品。

華人Selina張每年感恩節期間都會去Trader Joe's買其限定的無花果巧克力，最近她去店裡尋找這款巧克力時，發現每盒價格已漲到9美元，一盒九顆，相當於一顆1美元。她說，軟糯的無花果搭配鬆露黑巧克力讓她充滿幸福感，但這份幸福感越來越昂貴。

喜歡吃巧克力的華人Amy李說，現在好市多 和Sam's Club常買的巧克力產品普遍漲價50%左右，黑巧克力漲價最多，以前Lindt或Ghirardelli那種3.5盎司的大塊巧克力賣2.5美元左右，現在要5美元一塊，而且等不到打折，只能原價硬買，但覺得好貴，巧克力自由沒有了。

J.P. Morgan Global Research預測可可價格將維持在較高水平，而零售巧克力價格年比上漲約12%。據洛杉磯 時報，消費者研究公司Circana的數據顯示，截止至10月初的12周內，巧克力糖果每磅平均價格上升近14%。巧克力製造商不斷把上漲的原材料成本轉嫁給消費者，這促使消費者轉向非巧克力類零食。巧克力產業正努力應對高價和不穩定的供應前景。儘管紐約可可期貨價格已從去年12月創下的紀錄高點下跌約50%，但仍處於歷史高位。巧克力生產商希望節日期間的懷舊情緒能抵消消費者對其產品整體需求的下降。