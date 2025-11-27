我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

甜蜜負擔／華人慨嘆價格漲太凶： 巧克力自由沒了

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
超市裡的巧克力價格普遍上漲。（記者張宏／攝影）
超市裡的巧克力價格普遍上漲。（記者張宏／攝影）

從萬聖節開始到新年的美國假日季，巧克力都是送禮和代表節日氣氛的人氣單品，但受關稅和原材料成本大幅上升影響，美國今年巧克力價格出現兩位數上漲，很多知名巧克力零售商都提高巧克力產品價格的同時改變包裝，導致消費者對巧克力的興趣和需求下降，不少華人慨嘆，巧克力成為奢侈品。

華人Selina張每年感恩節期間都會去Trader Joe's買其限定的無花果巧克力，最近她去店裡尋找這款巧克力時，發現每盒價格已漲到9美元，一盒九顆，相當於一顆1美元。她說，軟糯的無花果搭配鬆露黑巧克力讓她充滿幸福感，但這份幸福感越來越昂貴。

喜歡吃巧克力的華人Amy李說，現在好市多和Sam's Club常買的巧克力產品普遍漲價50%左右，黑巧克力漲價最多，以前Lindt或Ghirardelli那種3.5盎司的大塊巧克力賣2.5美元左右，現在要5美元一塊，而且等不到打折，只能原價硬買，但覺得好貴，巧克力自由沒有了。

J.P. Morgan Global Research預測可可價格將維持在較高水平，而零售巧克力價格年比上漲約12%。據洛杉磯時報，消費者研究公司Circana的數據顯示，截止至10月初的12周內，巧克力糖果每磅平均價格上升近14%。巧克力製造商不斷把上漲的原材料成本轉嫁給消費者，這促使消費者轉向非巧克力類零食。巧克力產業正努力應對高價和不穩定的供應前景。儘管紐約可可期貨價格已從去年12月創下的紀錄高點下跌約50%，但仍處於歷史高位。巧克力生產商希望節日期間的懷舊情緒能抵消消費者對其產品整體需求的下降。

Investopedia報導，好時公司（HSY）7月份調提高其國內糖果部門（包括巧克力、口香糖和其他糖果）大部分產品價格，在美國市場啟動兩位數百分比漲價，並改變包裝設計和尺寸。旗下擁有Cadbury和Toblerone等巧克力品牌的Mondelēz國際財務長Luca Zaramella也表示，過去兩年巧克力價格上漲30%至50%，消費者購買量和購買頻率都有所下降。而Lindt在2025年上半年度已漲價約15.8%。

從萬聖節開始到新年的美國假日季，巧克力都是送禮和代表節日氣氛的人氣單品。（記者張...
從萬聖節開始到新年的美國假日季，巧克力都是送禮和代表節日氣氛的人氣單品。（記者張宏／攝影）
Trader Joe's限定的無花果巧克力現在是8.99美元一盒。（記者張宏／攝...
Trader Joe's限定的無花果巧克力現在是8.99美元一盒。（記者張宏／攝影）
Trader Joe's限定的無花果巧克力現在是8.99美元一盒。（記者張宏／攝...
Trader Joe's限定的無花果巧克力現在是8.99美元一盒。（記者張宏／攝影）

華人 好市多 洛杉磯

上一則

聖伯納汀諾縣15號公路 全美最致命

下一則

亞馬遜詐騙激增 警告客戶別上當

延伸閱讀

Trader Joe's比利時迷你閃電泡芙 六款口味限時登場

Trader Joe's比利時迷你閃電泡芙 六款口味限時登場
Trader Joe's推寵物倒數日曆、玉米蠟燭 價格親民創意滿分

Trader Joe's推寵物倒數日曆、玉米蠟燭 價格親民創意滿分
網：Trader Joe's最可口法餐「阿爾薩斯薄餅」 僅5元

網：Trader Joe's最可口法餐「阿爾薩斯薄餅」 僅5元
她逛Trader Joe's被推坑這款麵包 狂讚「配蜂蜜奶酪太上頭」

她逛Trader Joe's被推坑這款麵包 狂讚「配蜂蜜奶酪太上頭」
可可豆變貴、巧克力商品漲價 消費者改買糖果

可可豆變貴、巧克力商品漲價 消費者改買糖果
歡樂萬聖節 寇頓、莊文怡發放糖果南瓜

歡樂萬聖節 寇頓、莊文怡發放糖果南瓜

熱門新聞

女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
好市多開始售小蔥，華人驚喜。（讀者提供）

好市多新增一樣華人烹飪愛用食材 價格很實惠

2025-11-19 20:31

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位