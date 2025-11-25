感恩節好天氣 周末可能降雨、降雪

感恩節之後的周末，南加可能降雨。（記者邵敏／攝影）

KTLA 5電視台報導，南加州 可望有個晴朗乾燥的感恩節 。受到高氣壓影響，本周至感恩節當天，各地天氣晴朗，部分地區伴隨強陣風，周末起因低壓接近，部分地區可能有降雨、降雪機率。

KTLA氣象學家迪卡洛（Henry DiCarlo）表示，「許多人上午可能會在雲層中醒來，然24日陽光明媚，感恩節當天氣候預報，目前為止非常理想，高壓系統正在靠近，若你喜歡陽光，高壓是你的好朋友。」感恩節各地天氣預報，洛杉磯市中心76度，拉斯維加斯68度，橙縣拉古那灘（Laguna Beach）73度，棕櫚泉（Palm Springs）81度，大部分地區均局部多雲。

此外根據國家氣象局，自25日到感恩節期間，一道弱至中等程度的聖塔安那風（Santa Ana wind）也會同步影響南加 州。25日晚間至26日下午，易受聖塔安那風影響的區域及聖塔蒙尼卡山脈（Santa Monica Mountains）部分地區可能發布強風警報。「高壓系統將於周末離開南加州上空，這將讓低壓系統有機會接近，29日晚間至30日將有機會降雨。」

根據國家氣象局，「整體而言，本周末天氣系統可能呈現不同結果，從乾燥的聖塔安那風型態，到部分地區微量降雨，甚至高海拔地區降雪等，民眾最好持續關注最新天氣預報。」