情緒累積釀悲劇 西科汶那也曾爆女婿槍殺岳父母

記者啟鉻／洛杉磯報導
八年前西科汶那市華人社區也發生女婿槍殺岳父母案，圖為命案發生社區。（資料圖片，記者啟鉻攝影）
八年前西科汶那市華人社區也發生女婿槍殺岳父母案，圖為命案發生社區。（資料圖片，記者啟鉻攝影）

南加鮑爾溫公園市近日發生震驚華人社區的家庭命案，華男槍殺分居妻子的父母後自殺，另有一孩童受傷。回顧過去，八年前相鄰的西科汶那市，亦曾發生類似血案，成為當地居民不願回想的悲劇。亞太裔心理諮詢與治療中心（APCTC）個案專員馮櫻指出，這類案件背後，往往是長期累積、未被處理的家庭與心理問題。

2016年4月13日晚約8時，西科汶那市East Oahu Ave 1300號發生雙重謀殺案。刁艾平、張淑從中國四川來美探望任職護士的女兒，原訂隔日返回中國。他們的女婿汪勳厲（Caminero Wang）過去有家暴紀錄，與岳父母關係緊張。案發當晚家中再次爆發激烈爭執，汪勳厲持槍在樓梯與二樓走廊向岳父母連開多槍。案發前，汪勳厲將三個年幼子女帶入浴室；死者的女兒因值夜班而逃過一劫。

經兩年審理，洛縣檢方以兩項一級謀殺罪（first-degree murder）起訴，並加上「多重謀殺特殊情節」及「使用槍枝致死」等加重條款。儘管被告否認預謀殺人，但法院在2019年初裁定其終身監禁不得假釋。之後，被告多次上訴，最終均遭加州上訴法院與加州最高院駁回。

這起命案，曾深深震動南加華人社區。心理輔導機構與家庭暴力倡議團體表示，許多新移民家庭因語言隔閡、文化差異、代際觀念衝突及經濟壓力，使家暴與心理危機更不易被察覺，也更難尋求協助。三代同堂、空間狹小、長期缺乏隱私，往往在壓力累積下，成為引爆危機的導火線。

APCTC個案專員馮櫻指出，傳統華人家庭受觀念影響，普遍傾向壓抑、不談心理問題。情緒與衝突長期堆積後，一旦遇到經濟困難、婚姻糾紛等，便可能讓問題激化，導致不可逆的悲劇。她強調，許多看似突發案件，背後往往是多年未被處理的心理危機與家庭問題累積，一件或數件導火索，便可能讓整個家庭崩解」。

她表示，心理健康的關鍵，在「預防」與「早期干預」。不要等到情緒失控、危機爆發才求助；一旦發現家人出現情緒失衡、失眠、暴躁、偏執、或疑似精神症狀，應立即尋求專業協助。若家屬已出現心理危機跡象，應及時聯繫專業機構介入。

馮櫻提醒，民眾若遇到家人情緒失控或可能傷害自己與他人，可撥打「988 Lifeline」全美心理危機熱線，提供中文服務協助。洛杉磯縣心理健康局（LACDMH）也持續在華人社區宣導心理健康資源。此外，若情況危急，也可直接撥打911，要求派遣「精神健康危機小組」（Crisis Intervention Team）前往處置。

她強調，心理健康需全家共同面對，華人社區更需降低對心理求助的污名化，才能避免類似悲劇再次發生。

