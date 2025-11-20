狠抓無證客致移民學生大減 學區預算短缺不得不裁員、減班

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
受移民執法趨嚴影響，全美各地學校新移民學生入學大幅下滑。（路透社）
受移民執法趨嚴影響，全美各地學校新移民學生入學大幅下滑。（路透社）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，受川普政府加強移民取締，許多移民家庭或遭遣返，或自行搬遷，加上跨越美國邊境人數減少，從邁阿密到聖地牙哥，全美各地學校新移民學生入學大幅下滑，學區預算短缺，不得不裁員、減班。

邁阿密-戴德（Miami-Dade）學區，本學年迄今約有2550名學生來自其他國家，較去年近1萬4000人，前年超過2萬人少了許多。入學人數下降，學區年度預算削減約7000萬美元，學區不得不設法填補這項意外的財務缺口。曾以年幼移民身分就讀當地學校的教委桑托斯（Luisa Santos）表示，這個趨勢是一個「令人難過的現實」。

部分學校關閉

阿拉巴馬州西語學生最多的學區之一，阿爾伯特維爾市（Albertville City）學區總監里夫斯（Bart Reeves）表示，學區在當地一所高中設立的新生學院，今年並未招到任何新生，他不得不裁撤約12個教師職位。

丹佛公立學校今夏只有400位新移民學生註冊，去年夏天有1500人。芝加哥郊區的沃基根60聯合學區（Waukegan Community USD 60）少了100位新移民學生。休士頓獨立學區（HISD）拉斯美洲新移民學校（Las Americans Newcomer School）今年招收人數，從去年111人減至21人後，學區選擇關閉學校。

在聖地牙哥，Perkins K-8學校校長赫南德茲（Fernando Hernandez）過去兩年，替許多來自拉丁美洲移民學生辦理入學，許多人層冒險穿越叢林。該校約三分之一學生為無家可歸者，然截至目前，本學年該校尚未有任何新移民學生註冊。部分家庭在新學年開始時也未回到學校。盡管學區發言人稱，整體入學情況與去年相近，然赫南德茲的學校變化非常明顯。

麻州切爾西（Chelsea）長期以來是新移民目的地，今夏該學區僅152新移民註冊，遠低於去年夏天的592人。自1月以來，該學區已有844名學生退學，去年同期為805人。學區家長資訊中心主任莫伊卡（Daniel Mojica）指出，離開的學生中，有四分之一返回母國。他將部分原因歸咎於移民暨海關執法局（ICE）在街道上巡邏，「你能感受到空氣中的恐懼。」

公校雪上加霜

有些學生與家人自行遣返。今年8月，薩爾瓦多移民艾德娜（Edna）的朋友，一位來自瓜地馬拉，擁有七名幼子的母親，在佛羅里達州Lake Worth替孩子們買早餐時被拘留，這位母親早已準備好法律文件，艾德娜暫時擁有孩子們的監護權。

接下來幾周，艾德娜在家中照顧年紀較小的兩個孩子，每天讓五名較大的孩子搭校車上學。至9月某一天，七名孩子全部回到瓜地馬拉與母親團聚，留下一直以來熟悉的美國生活。「我的家就像失去花朵的花園」艾德娜說，「他們全部走了。」

移民學生減少，使許多原本已面臨招生壓力的傳統公立學校雪上加霜。這些學校已面臨人口變化及學生轉向私校或在家自學導致學生數下降的困境。盡管新移民學生需英語學習與社會支持，他們卻帶來關鍵性的「每名學生補助經費（per-pupil funding）」。

赫南德茲也擔心，這種生活中斷帶來的影響，將遠超過學業。「就像疫情重演，孩子們被孤立、被困住、無法社交」他說。

