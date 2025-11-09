健保費驚漲 華人嘆吃不消 業界：取消更得不償失

我的頻道

記者邵敏／洛杉磯報導
個人健保費用大漲，南加保險經紀公司最近諮詢需求大增、擠爆門。（記者邵敏／攝影）
又到年底健康保險的「開放投保期」(Open Enrollment period)季節。「加州全保」（Covered California）1日開放登記，很多人發現明年醫療保費翻倍上增、有些甚至飆漲十幾倍。南加一對華人夫妻，保費從每月1000多美元漲至3000多美元；更多人從原來的幾十美元，飆升至幾百美元，幅度之大，令人震驚。

開放登記 諮詢者眾

南加保險經紀公司最近擠爆門，由於聯邦政府關門以及核心補助法案是否延續等不確定因素，加州明年健保預計大漲。自「加州全保」開放登記日以來，無數人致電保險經紀公司、或登門詢問。

聖伯納汀諾縣（San Bernadino）一對60多歲的華人夫妻，家庭年收入8萬6000美元，他們今年月保費1684美元，明年上漲到3311美元。換句話說，這個家庭明年健保費用將近4萬美元，幾乎占收入一半。一對洛杉磯縣華人夫妻，明年預估收入13萬美元，他們的保費從每月1060美元上漲至2000多美元。華興保險個人健保資深規畫師Vanessa Tran說︰「客人對漲幅非常震驚，很難理解，直接問我為什麼漲這麼多。」Vanessa向客人講解保費上漲原因，「最後沒有辦法，他們只能無奈接受。」

「加州全保」是「歐巴馬健保」（Obamacare） 在加州的推行方式，保費高低與家庭收入、年齡、居住地區密切相關。華興保險個人健保副經理Vivian Huang解釋，如果收入在聯邦貧困線（FPL）138%至150%之間，明年保費影響不大，「某些地區，有些保險公司仍維持零保費，或者僅幾美元的變化。」據2026年聯邦收入貧困線數據，一家三口收入低於3萬9975美元，一家四口低於4萬8225美元，一家五口低於5萬6475美元，都在聯邦貧困線150%以內，這些家庭保費變化不大。

但家庭年收入如果超過聯邦貧困線150%，明年保費變化就比較大。Vivian表示，很多客人原來保費每月只需幾十美元，明年可能上漲到一、兩百美元。一名50多歲的華人客戶，就面臨類似狀況，「保費從每月幾十美元漲到190美元，客人無法接受，但這已是最便宜計畫，如果選擇其他保險公司，同樣計畫價格更高。」年收入超過聯邦貧困線400%左右的家庭，明年保費上漲幅度更加明顯。

停保「裸奔」 風險高

對大多數人來說，新的一年不僅保費上漲，醫生門診費、自付額（deductible）、年度付款上限（Out of pocket）全都大幅上調。據華興保險提供的數據，「銀73」計畫，自付額從0美元提高至5200美元，福利明顯下降；「銀70」計畫，年度付款上限增至9800美元。保費補助審核也更嚴格，申報收入將與國稅局資料比對，申請人須提供薪資單或銀行流水等文件。

個人健康保險是民生必需品，如今大幅上漲，民眾反響激烈。有華人感嘆，現在只能自求多福，「門診費、自付額等的上漲，讓其覺得千萬不要生病，否則根本看不起。」也有一些人選擇取消健康保險，情願來年接受罰款。但保險人士提醒，一旦停止健保，相當於「裸奔」，萬一發生意外、或突發重大疾病，就診費用非常昂貴，手術費、住院費更是以幾萬美元計算，將會讓人陷入傾家蕩產的危機之中。

保費 保險 健保

