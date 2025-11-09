加州全保仍有補助 相對划算

保險經紀建議，可通過規畫財務，包括購買傳統IRA、增加401K繳費等，以控制收入減少保險開支。（記者邵敏／攝影）

2026年加州 健保市場恐迎來重大變動，保費 、醫療自付額普遍上漲，政府福利減少。面對巨額漲幅，保險經紀建議，可通過合理規畫財務，比如控制收入、購買IRA等方式，減少保險開支；或者根據個人健康情況，更換保險計畫，降低保險等級，保費也會相應減少。

猶他州民哭 負擔不起摧毀生活

ABC報導，猶他州居民Stacy Cox得知明年「歐記健保」（Obamacare）保費飆升，她反覆說「這是毀滅性的」，並稱她哭了。Cox和丈夫今年保費每月495.32美元，明年上漲到2168.68美元，「太可怕，根本負擔不起，這將徹底摧毀生活。」

華興保險個人健保副經理Vivian Huang表示，相比其他州來説，加州居民是幸運的，因為州政府預留1.9億美元，用於「加州全保」（Covered California）明年投保者補助；不過與聯邦補助相比，仍遠遠不足，但部分聯邦補助年底即將到期。

「加州全保」主要為沒有雇主提供保險的居民，購買個人健康保險，覆蓋面非常廣。Vivian詳細解釋「加州全保」保費大漲原因，主要是疫情期間聯邦政府提供的「增強型保費稅收抵減」（Enhanced Premium Tax Credit，簡稱EPTC）年底到期。

「實際上，疫情前差不多就是這個價格，因為疫情政府額外補助，大家逐漸習慣，現在補助結束，回到原來保費。」Vivian表示，對收入不高的普通華人民眾來說，保費從原來幾十美元上漲到一、兩百，雖然翻幾倍，但每月200美元以內，很多人還是可以接受。

Vivian指出，民眾如果不通過「加州全保」購買，而是直接向保險公司投保， 原價購買醫療保險 ，費用更高。她舉例，一名58歲的單身華人客戶，年收入2萬5000美元，購買最便宜計畫，今年零保費，但明年上漲到每月75美元。「這個計畫原價920多美元，等於政府還是補助800多，自己支付不到10%。」另外一客戶，通過「加州全保」購買健保，每月保費190美元，原價則需2000美元。

但對收入較高的中產階級來說，EPTC年底到期帶來的衝擊最大，補助減少，保險漲價明顯。Vivian建議，可以通過調整收入的方式降低保險開支，包括購買傳統IRA、增加401K繳費等，「合適的財務規畫，把收入控制在可以得到政府輔助的範圍內。每月保費省一、兩百、甚至更多，具體可與會計師規畫。」

諮詢專業保險經紀 規畫收支

華興保險個人健保資深規畫師Vanessa Tran建議，除調整收入外，投保人還可以考慮換保險公司、更換計畫、降低保險等級、調低承保範圍等。如何更換因人而異，需事先諮詢專業保險經紀，根據自身情況改變。如果投保人身體健康、很少看病，可以考慮購買便宜的保險計畫；反之，經常看病、吃藥的人，就要購買比較高的計畫等級，實際醫療費用相對較低。

據悉，「加州全保」註冊期11月1日起，持續到明年1月31日。投保開放期結束後，除非符合政府規定的幾項特殊原因，否則將無法購買健康保險。此外，如果在12月31日前完成申請，新保單生效日為明年1月1日；如果明年1月31日開放登記截止日前完成申請，生效日為明年2月1日。