我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

加州全保仍有補助 相對划算

記者邵敏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
保險經紀建議，可通過規畫財務，包括購買傳統IRA、增加401K繳費等，以控制收入減少保險開支。（記者邵敏／攝影）
保險經紀建議，可通過規畫財務，包括購買傳統IRA、增加401K繳費等，以控制收入減少保險開支。（記者邵敏／攝影）

2026年加州健保市場恐迎來重大變動，保費、醫療自付額普遍上漲，政府福利減少。面對巨額漲幅，保險經紀建議，可通過合理規畫財務，比如控制收入、購買IRA等方式，減少保險開支；或者根據個人健康情況，更換保險計畫，降低保險等級，保費也會相應減少。

猶他州民哭 負擔不起摧毀生活

ABC報導，猶他州居民Stacy Cox得知明年「歐記健保」（Obamacare）保費飆升，她反覆說「這是毀滅性的」，並稱她哭了。Cox和丈夫今年保費每月495.32美元，明年上漲到2168.68美元，「太可怕，根本負擔不起，這將徹底摧毀生活。」

華興保險個人健保副經理Vivian Huang表示，相比其他州來説，加州居民是幸運的，因為州政府預留1.9億美元，用於「加州全保」（Covered California）明年投保者補助；不過與聯邦補助相比，仍遠遠不足，但部分聯邦補助年底即將到期。

「加州全保」主要為沒有雇主提供保險的居民，購買個人健康保險，覆蓋面非常廣。Vivian詳細解釋「加州全保」保費大漲原因，主要是疫情期間聯邦政府提供的「增強型保費稅收抵減」（Enhanced Premium Tax Credit，簡稱EPTC）年底到期。

「實際上，疫情前差不多就是這個價格，因為疫情政府額外補助，大家逐漸習慣，現在補助結束，回到原來保費。」Vivian表示，對收入不高的普通華人民眾來說，保費從原來幾十美元上漲到一、兩百，雖然翻幾倍，但每月200美元以內，很多人還是可以接受。

Vivian指出，民眾如果不通過「加州全保」購買，而是直接向保險公司投保， 原價購買醫療保險，費用更高。她舉例，一名58歲的單身華人客戶，年收入2萬5000美元，購買最便宜計畫，今年零保費，但明年上漲到每月75美元。「這個計畫原價920多美元，等於政府還是補助800多，自己支付不到10%。」另外一客戶，通過「加州全保」購買健保，每月保費190美元，原價則需2000美元。

但對收入較高的中產階級來說，EPTC年底到期帶來的衝擊最大，補助減少，保險漲價明顯。Vivian建議，可以通過調整收入的方式降低保險開支，包括購買傳統IRA、增加401K繳費等，「合適的財務規畫，把收入控制在可以得到政府輔助的範圍內。每月保費省一、兩百、甚至更多，具體可與會計師規畫。」

諮詢專業保險經紀 規畫收支

華興保險個人健保資深規畫師Vanessa Tran建議，除調整收入外，投保人還可以考慮換保險公司、更換計畫、降低保險等級、調低承保範圍等。如何更換因人而異，需事先諮詢專業保險經紀，根據自身情況改變。如果投保人身體健康、很少看病，可以考慮購買便宜的保險計畫；反之，經常看病、吃藥的人，就要購買比較高的計畫等級，實際醫療費用相對較低。

據悉，「加州全保」註冊期11月1日起，持續到明年1月31日。投保開放期結束後，除非符合政府規定的幾項特殊原因，否則將無法購買健康保險。此外，如果在12月31日前完成申請，新保單生效日為明年1月1日；如果明年1月31日開放登記截止日前完成申請，生效日為明年2月1日。

醫療保險 保費 加州

上一則

她11歲站街 被救後屢次重回賣淫

下一則

健保費驚漲 華人嘆吃不消 業界：取消更得不償失

延伸閱讀

華人健保月付3000多 占收入近半 有人保費翻十幾倍

華人健保月付3000多 占收入近半 有人保費翻十幾倍
加州速食業洗牌 Wendy's、Jack in the Box縮減門店數

加州速食業洗牌 Wendy's、Jack in the Box縮減門店數
加州家庭 已陸續收到全額糧食券

加州家庭 已陸續收到全額糧食券
新聞評論／台衛福部四處亂割韭菜 能堵健保破漏？

新聞評論／台衛福部四處亂割韭菜 能堵健保破漏？
新聞評論／健保補充保費改革炸鍋 癥結在剝奪感

新聞評論／健保補充保費改革炸鍋 癥結在剝奪感
「密網撈小蝦米」學者批健保補充保費擾民

「密網撈小蝦米」學者批健保補充保費擾民

熱門新聞

理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
好市多推出秋冬十大超值好物。（記者邵敏／攝影）

好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過

2025-11-03 15:53
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？