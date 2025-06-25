我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普迎接關鍵兩周：7/4「又大又美」法案、7/9關稅期限

評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

火鍋吃到「紙巾」 華人不滿：店家處理態度消極、缺乏誠意

記者劉子為／羅蘭岡報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃先生表示，他在吃火鍋時發現鍋內有大片疑似紙巾的異物，並對餐廳當下的處理方式感到不滿。（受訪者提供）
黃先生表示，他在吃火鍋時發現鍋內有大片疑似紙巾的異物，並對餐廳當下的處理方式感到不滿。（受訪者提供）

就餐時吃到異物，食客和商家會如何反應？黃先生近日向本報表示，他在用餐過程中發現火鍋內有大片疑似紙巾的異物，並對餐廳當下的處理方式感到不滿，認為回應消極、缺乏誠意。而餐廳方面則表示，員工有依照標準程序處理，為黃先生提供免單，今後會加強培訓，避免類似情況發生。

顧客黃先生回憶，23日，他和家人在華人聚居的聖蓋博谷東區某餐廳就餐，約吃到三分之一時，其家人發現鍋中有大片異狀物體。他最初以為是肉，但仔細一看，認為更像紙巾。他當場請來服務員，對方初步表示，可能是「肉與肉之間的紙」。黃先生要求拍照留證，並詢問服務員將如何處理，服務員回應可將該鍋免費，或為整個訂單提供五折優惠。

黃先生不滿該處理方式，認為誤食異物的風險，不應僅以價格折扣帶過，且他認為服務員的態度「漫不經心」。他隨後要求見經理，但服務人員先是表示經理不在，後面又說經理在忙，讓黃先生等候聯絡或改日回電。黃先生指出，他與家人當場等候近45分鐘仍未見經理現身，僅獲得一張聯絡卡片。他認為餐廳處理過程缺乏誠意與效率，並感到整體應對過於草率。

記者已向該餐廳核實該事件，業者透過書面回應表示，根據店方的調查，店內員工在收到投訴時有依標準流程處理，當下為黃先生提出補償方案，包括免除整筆帳單，表達誠意。餐廳指出，顧客所發現的異物並非廚房紙，而是烘焙紙（parchment paper），該材料為食品級安全材質，常用於包裹肉品的準備過程，可能因操作疏失遺留在鍋中。雖不構成衛生風險，但餐廳方面理解顧客的不安與疑慮。

對此事件，律師杜惠莉表示，「從法律層面來看，餐廳一般都購有商業保險，可提供客人索賠表格（claim form），由客人直接向保險公司申請賠償。這樣做的好處是，餐廳無需自行判斷是否為惡意投訴或誤會。」

杜惠莉補充，從商業層面而言，若顧客不滿，餐廳主動提供免單與道歉，也是一種妥善解決方式。「最重要的是，餐廳必須調查異物來源，防止類似事件再次發生。」

她指出，如需賠償，顧客需具備合理證據，例如異物確實來自餐食、並導致身體不適時應提供醫療報告與費用單據，經核對後方可獲得賠償。

保險 聖蓋博 華人

上一則

太浩湖翻船罹難 赫見DoorDash高層

下一則

7/1起漲最低薪 華人老闆：一刀切式 恐加劇前後台員工收入不平衡

延伸閱讀

華人火鍋吃出「紙巾」 不滿店家態度怒走人

華人火鍋吃出「紙巾」 不滿店家態度怒走人
聖蓋博谷封街5英里辦遊覽 貫穿3大城市

聖蓋博谷封街5英里辦遊覽 貫穿3大城市
聖谷3城市 6月22日辦5英里封街遊覽

聖谷3城市 6月22日辦5英里封街遊覽
聖蓋博谷交通委員會新增華人代表 陳祥寧當選主席

聖蓋博谷交通委員會新增華人代表 陳祥寧當選主席
財經簡訊

財經簡訊
眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式

眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式

熱門新聞

現代車輛車燈愈來愈亮，影響對向駕駛。（路透）

車頭燈愈來愈亮 干擾對向駕駛無法管？

2025-06-22 23:04
好市多4.99美元的烤雞一直人氣不減，往往一上架就被掃蕩一空。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作

2025-06-23 15:31
好市多新推出桃子奶油蛋糕，獲得網友好評。（記者王若然／攝影）

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

2025-06-15 18:39
一名華裔男子被疑似ICE執法人員暴力帶走。（@asianwithattitudes）

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

2025-06-18 19:40
有旅遊專家近日提醒，在機場通過TSA安檢時，手機是最容易被竊取的物品之一。（示意圖取自TSA臉書）

機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷

2025-06-20 19:30
警方在被害夫婦的房屋進行調查。（美聯社）

送熱狗羞辱人？南加裸體社區7旬夫婦殘忍被殺

2025-06-17 19:17

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫