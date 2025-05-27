中餐食客從飽腹進階到吃格調 業者求變迎合顧客

南加中餐館競爭激烈，業者求新求變。圖為聖谷東區一處中餐廳集中廣場。（記者啟鉻／攝影）

南加州 以多元文化聞名，中餐業在其中不僅承載著社區連結的功能，更是文化傳承的重要橋梁。然而，隨著人口結構改變、消費者口味轉變，以及營運成本節節上升，中餐館 經營者正面臨前所未有的挑戰，包括創新、轉型。資深中餐業者鹿強表示，對中餐業的前景感到憂心，但考量洛杉磯未來將舉辦多項國際與全美大型賽事，或可帶動不同文化背景的人潮，期盼能為中餐業注入一絲生機，讓整體情勢不至於過於悲觀。

品牌化、故事化

從近年來的中餐趨勢可以看到，傳統的紅布桌巾、大菜上桌、服務語言不通的餐廳，漸漸維持困難，甚至歇業。取而代之的是，裝潢簡潔現代、菜單圖文並茂、口味調整貼近當地的「新中餐」模式。不論是主打重慶串串的連鎖小館，還是將街頭小吃升級包裝的快閃甜品店，都體現出中餐館「品牌化」與「故事化」的力量。從過去的親民便宜，到現在的體驗價值，消費者要的不只是味道，更是一種被理解與被尊重的文化認同。

中餐業者鹿強表示，如今規模愈大的中餐館，反而經營愈是困難；受限於食材價格上漲、人力成本攀升，再加上同業之間激烈的價格競爭，使得經營壓力備增。反倒那些非專業廚師的火鍋店、BBQ店還有琳瑯滿目的飲品店，營運似乎更為輕鬆。因此在這個變局中，「小而美」成為生存關鍵。許多成功案例，如以小火鍋為主的「沸點」、主打甜品的「鮮芋仙」，都選擇聚焦在單一類型產品，再延伸出飲品、冷凍外賣包等多元營收管道。這種簡化流程、精準定位的策略，讓他們不但有效控管人力與成本，也更容易複製與擴張。

此外，數位化也是不可忽視的一環。傳統中餐館往往忽略品牌形象與線上經營，錯失大量潛在客源。如今，透過社群媒體的經營、與外送平台的整合、甚至建立會員系統與自家App，餐廳能與顧客建立更深層的關係。尤其是對於生長在網路世代的年輕族群而言，能在Instagram或小紅書上看到餐廳裝潢、在YouTube看到菜品製作過程，甚至在TikTok上看到短劇式的品牌故事，這些都是他們決定是否上門的關鍵。

要精緻、要懷舊

中餐館面臨挑戰從不只在廚房與市場之間。南加 州高漲的租金、稅務壓力、衛生法規與招工困難，也讓許多傳統經營者疲於奔命。在這樣的環境下，選擇郊區型社區開店不失為明智之舉。比如在內陸地區經營中餐，不僅當地房租相對低廉，更有逐漸壯大的中產亞裔人口，在經營上或更有潛力。

南加州中餐市場，擁有來自台灣、香港、大陸各地的移民與後代，還有熱愛中餐美食的其他族群饕客。這群人對中餐的需求不僅穩定，還呈現出愈來愈細緻與多樣化的趨勢。不再僅滿足於「吃飽」，而追求「吃得精緻」、「吃出懷舊」或「吃得有格調」。然而，單靠華人消費族群早已不足以支撐餐廳長遠發展，面向更廣泛的主流客群與年輕世代，才是未來的增長動能。