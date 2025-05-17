我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾瑪史東坎城紅毯「遇襲」驚慌失措 2男神英雄救美

美中關係「很重要」川普稱願意出訪會晤習近平

長榮國際航線 暑期Wi-Fi升級「無限萬哩遊」

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
長榮航空從7月起將推出機上免費上網服務。(圖／長榮提供)
長榮航空從7月起將推出機上免費上網服務。(圖／長榮提供)

長榮航空7月起，將啟動全新免費機上Wi-Fi大升級，讓搭乘不同艙等的「無限萬哩遊」會員，享受高空「隨時在線、無縫接軌」的上網服務。

為推廣此項升級，長榮航空對所有旅客(包括會員及非會員)推出暑期限時活動，7月1日至9月30日，所有搭乘波音777-300ER、波音787和空中巴士A330-300客機等配備Wi-Fi系統的航班，當飛機到達約1萬呎高度，即可使用全艙等免費機上Wi-Fi「無限網頁瀏覽」，讓搭機增添更多便利與樂趣。

機上Wi-Fi「無限網頁瀏覽」推廣期過後，所有搭乘商務艙的旅客或長榮航空「無限萬哩遊」會員，可繼續享受全程「無限網頁瀏覽」或「無限文字訊息發送」服務，無論是回覆商務郵件、即時與親友聊天、追蹤股市與新聞動態，通通都能輕鬆完成。

旅客購買長榮航空機票時，只要輸入「無限萬哩遊」會員卡號，系統將自動設定符合資格的機上Wi-Fi方案。長榮航空和立榮航空國際線航班的「無限網頁瀏覽」，不支援影音串流、語音通話、VPN連線及視訊，「文字訊息發送」支援LINE、WhatsApp等通訊軟體(不含圖片傳送)。

尚未加入會員的旅客，可至長榮航空官網申請，完成入會除可賺取1000哩，還能盡享機上Wi-Fi服務。旅客若搭乘的機型為空中巴士A321-200客機，可藉由新建置的「機上無線娛樂系統」，透過旅客自己的手機、平板等行動裝置，連結機內無線網路，配戴個人耳機即可享受高品質的視聽娛樂內容；該項升級服務已於今年陸續上線，預計將於2026年初全面提供。

更多Wi-Fi與無線娛樂系統服務資訊，可至長榮航空官網「機上娛樂與服務」專區查詢。

長榮 波音 機票

上一則

中國潮牌SMFK 比佛利黃金商圈搶客

下一則

巡警車偽裝執法 專抓超速蛇行

延伸閱讀

美股最錢線／波音與卡達千億合約 恐推升通膨和利率

美股最錢線／波音與卡達千億合約 恐推升通膨和利率
長榮攜世報辦「飛航菁英夏令營」 招生啟航

長榮攜世報辦「飛航菁英夏令營」 招生啟航
不只波音第六代F-47 川普出訪拋F-22與F-35戰機升級構想

不只波音第六代F-47 川普出訪拋F-22與F-35戰機升級構想
世界日報、長榮航空學院美國飛航菁英夏令營 正式啟航

世界日報、長榮航空學院美國飛航菁英夏令營 正式啟航
長榮航空國際航線 機上網絡體驗升級

長榮航空國際航線 機上網絡體驗升級
長榮航空機上Wi-Fi大升級 今年7月啟動全新免費上網服務

長榮航空機上Wi-Fi大升級 今年7月啟動全新免費上網服務

熱門新聞

直播「自殺」後，余傑菲的訃聞在網路上出現。（取自X）

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

2025-05-09 14:49
律師指出，假結婚交易中，「敲詐勒索」已成為常態。（示意圖，取材自Unsplash.com）

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

2025-05-13 23:44
Capital One Shopping的比價功能。（Thrifty World Traveler）

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

2025-05-10 16:21
秋前原的臉部瘀青。（「Go Fund Me」）

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

2025-05-15 16:25
加州奶茶店的外帶冷飲，一般情況下不收銷售稅，但也有例外。（示意圖，取自Pexels網頁）

波霸奶茶好貴 這項不該收的費用好多店都收了

2025-05-11 20:41
通過假結婚申請綠卡，最近價格飆漲至15萬美元。(示意圖，取材自Pexels)

婚姻綠卡黑市價飆至15萬美元 需求仍旺

2025-05-14 13:49

超人氣

更多 >
紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口
標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假

標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假
健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣

健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣
巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？
川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋