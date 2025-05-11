金融平台詐騙氾濫 監管恐更寬鬆 轉帳風險高

美國消費者金融保護局於去年年底控告三大銀行及Zelle的營運公司，指控其縱容詐騙氾濫，但近日已宣布撤銷該訴訟 。（取材自蘋果App Store）

綜合CNN等媒體報導，美國消費者金融保護局（CFPB）於2024年年底控告三大銀行──摩根大通 （JPMorgan Chase）、美國銀行（Bank of America）及富國銀行（Wells Fargo），以及即時轉帳平台Zelle的營運公司Early Warning Services，指控其縱容詐騙氾濫，導致損失超過8.7億美元。然而，CFPB近日宣布撤銷該訴訟，外界擔憂未來對金融科技平台的監管將趨於寬鬆。

CFPB在訴訟中指出，Zelle平台在推出之初便缺乏有效防詐機制，被詐騙後的消費者申訴大多遭銀行駁回，有些甚至被建議「自行聯繫詐騙者」討回款項。此外，被告銀行未依規定調查申訴、拒絕提供應有的退款補償，也未能即時中止存在可疑活動的交易。CFPB具體指稱，美國銀行有超過21萬名客戶通報損失達2.9億美元，摩根大通有42萬名客戶損失逾3.6億美元，富國銀行則有28萬名客戶報稱損失2.2億美元。

然而，CFPB近期宣布撤銷此案。盡管Zelle營運商Early Warning Services聲稱訴訟「毫無根據」，並強調其退款政策已超越法定標準，但消費者團體與維權律師批評撤告決定將「助長詐騙者氣焰，讓受害者繼續無處申冤」。

Zelle母公司強調自身已建立業界領先的反詐政策，並「超出法律要求」提供部分退款保障，但CFPB在撤告聲明中仍強調，過去這些銀行對詐騙申訴缺乏妥善調查，甚至以錯誤邏輯否決數萬宗賠償請求。

一位不願具名的銀行內部人士指出，雖然Zelle轉帳方便快速，但缺乏政府立法與風控支援，銀行在風險考量下也會限制商業用途，所以他在實務操作中並不鼓勵客戶使用。他補充說，有詐騙者會利用Zelle轉帳時顯示的帳戶名稱與實際身分不一致的漏洞，誤導商戶誤認對方是熟人或可信任的客戶，從而完成轉帳或發貨。