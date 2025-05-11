我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華商出貨月餘 Zelle入帳被撤回 損失2.5萬元

美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

金融平台詐騙氾濫 監管恐更寬鬆 轉帳風險高

記者劉子為／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國消費者金融保護局於去年年底控告三大銀行及Zelle的營運公司，指控其縱容詐騙氾濫，但近日已宣布撤銷該訴訟 。（取材自蘋果App Store）
美國消費者金融保護局於去年年底控告三大銀行及Zelle的營運公司，指控其縱容詐騙氾濫，但近日已宣布撤銷該訴訟 。（取材自蘋果App Store）

綜合CNN等媒體報導，美國消費者金融保護局（CFPB）於2024年年底控告三大銀行──摩根大通（JPMorgan Chase）、美國銀行（Bank of America）及富國銀行（Wells Fargo），以及即時轉帳平台Zelle的營運公司Early Warning Services，指控其縱容詐騙氾濫，導致損失超過8.7億美元。然而，CFPB近日宣布撤銷該訴訟，外界擔憂未來對金融科技平台的監管將趨於寬鬆。

CFPB在訴訟中指出，Zelle平台在推出之初便缺乏有效防詐機制，被詐騙後的消費者申訴大多遭銀行駁回，有些甚至被建議「自行聯繫詐騙者」討回款項。此外，被告銀行未依規定調查申訴、拒絕提供應有的退款補償，也未能即時中止存在可疑活動的交易。CFPB具體指稱，美國銀行有超過21萬名客戶通報損失達2.9億美元，摩根大通有42萬名客戶損失逾3.6億美元，富國銀行則有28萬名客戶報稱損失2.2億美元。

然而，CFPB近期宣布撤銷此案。盡管Zelle營運商Early Warning Services聲稱訴訟「毫無根據」，並強調其退款政策已超越法定標準，但消費者團體與維權律師批評撤告決定將「助長詐騙者氣焰，讓受害者繼續無處申冤」。

Zelle母公司強調自身已建立業界領先的反詐政策，並「超出法律要求」提供部分退款保障，但CFPB在撤告聲明中仍強調，過去這些銀行對詐騙申訴缺乏妥善調查，甚至以錯誤邏輯否決數萬宗賠償請求。

一位不願具名的銀行內部人士指出，雖然Zelle轉帳方便快速，但缺乏政府立法與風控支援，銀行在風險考量下也會限制商業用途，所以他在實務操作中並不鼓勵客戶使用。他補充說，有詐騙者會利用Zelle轉帳時顯示的帳戶名稱與實際身分不一致的漏洞，誤導商戶誤認對方是熟人或可信任的客戶，從而完成轉帳或發貨。

對於Zelle相關風險，一位不願針對個案評論的律師指出，銀行與用戶之間簽訂的合約條款極其複雜，其中不乏銀行有權單方面退款、關閉帳戶的條款。他說，「有些時候是消費者與商家之間的糾紛，也可能涉及政府調查或合規問題，銀行為了避免牽涉過深，往往選擇直接退款處理」。

南加一位華人小商戶透過Zelle收款後已確認入帳，卻在一個月後被客戶申訴撤回款項...
南加一位華人小商戶透過Zelle收款後已確認入帳，卻在一個月後被客戶申訴撤回款項。圖為客戶最初轉帳後發給商家的轉帳紀錄。（記者劉子為／攝影）

摩根大通

上一則

洛上映「臥虎藏龍」李安、章子怡喜相逢

下一則

華商出貨月餘 Zelle入帳被撤回 損失2.5萬美元

延伸閱讀

上海痴情女3年給男友百萬 吃泡麵果腹還轉帳 真相讓她崩潰

上海痴情女3年給男友百萬 吃泡麵果腹還轉帳 真相讓她崩潰
摩根大通預測：金價四年後可能飆至6,000美元

摩根大通預測：金價四年後可能飆至6,000美元
美股最錢線／小摩：史指挑戰6000點後 下探5000點

美股最錢線／小摩：史指挑戰6000點後 下探5000點
陸天娜批川普打擊金融監管 置長者於詐騙風險中

陸天娜批川普打擊金融監管 置長者於詐騙風險中
收到「高管」轉帳和購買禮品卡請求 企業損失上百萬

收到「高管」轉帳和購買禮品卡請求 企業損失上百萬
做假帳醜聞9年後 CFPB解除富國銀行第12份同意令

做假帳醜聞9年後 CFPB解除富國銀行第12份同意令

熱門新聞

直播「自殺」後，余傑菲的訃聞在網路上出現。（取自X）

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

2025-05-09 14:49
嫌犯通過20美元分散被害人注意力，乘機盜走銀行卡。（KTLA5）

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

2025-05-04 15:02

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

2025-05-03 15:46
無論是在薪資待遇、培訓標準還是公共安全支出方面，加州均名列前茅。（LAPD Instagram截圖）

年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳

2025-05-05 17:21
專家分析，好市多和山姆油價便宜的主要原因在於吸引顧客上門購物。（好市多臉書）

好市多汽油價便宜 專家揭秘原來如此

2025-05-03 17:43
帳單顯示，醫師診察費750美元並無保險折抵，需自費支付377.67美元。該家庭指出，同次看診卻收到兩張獨立帳單，凸顯美國醫療費用與系統結構的複雜性（圖／受訪者提供）

沒問清？就醫竟收「場地費」 華女接帳單傻眼

2025-05-04 21:17

超人氣

更多 >
人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合

人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合
跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」
微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸

微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸
美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商

美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商
美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼