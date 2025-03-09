我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

材料品牌不透明 華人植牙十餘年失敗難補救

記者啟鉻／洛杉磯報導
一位穆姓華人植牙十餘年，現今認為當初決定失敗。（示意圖，取自Pexels）
一位穆姓華人植牙十餘年，現今認為當初決定失敗。（示意圖，取自Pexels）

華裔商人穆伊杰年逾七旬，十多年前因嚴重牙周病接受植牙手術，當時滿懷期待；然而隨著時間推移，植牙卻成為他無盡煩惱，有時整夜無法入睡。不僅牙齦反覆發炎，還需移除部分植體，相關花費更是巨大。他認為，當初決定植牙是失敗的，原因部分在自身，但也歸咎牙醫未清楚說明植牙材料品牌，導致他至今難以找到合適的支持和幫助，來減輕牙齒痛苦。

俗語說「牙痛不是病，痛起來要人命」，指的是那種疼痛令人難以忍受。患者無不希望予以根治，否則生活品質恐長期受影響。穆伊杰談起十餘年前為什麼選擇植牙。他表示，那時植牙手術已很成熟，植牙後與正常牙齒無異，成為很多他這個年齡段人士的選擇。他在牙周病困擾很久後，對植牙手術充滿期待。至於為何沒有選擇活動假牙，穆伊杰說，他熟悉的這位牙醫，是業界有名植牙醫師，有專利、技術可靠，也有很多成功案例。當時這位牙醫植牙一顆，需花費5000至6000美元；若做全口植牙，要花費至少20萬美元。

在牙醫建議下，穆伊杰將鬆動比較嚴重的右側上部四顆牙齒，以及右側下部一顆牙齒拔除，做植牙手術。從開始手術，到最後完成植牙，整個過程近四個月。植牙後最初幾年，一切都很好，吃東西也恢復正常。可是隨著時間發展，開始逐漸出現問題；右側下面植入的牙齒吃東西會塞牙，且與其它牙齒的縫隙越來越大。發展到後來，他忽然感到牙痛，那顆植牙有些晃動，接著持續發炎，令他感覺很難受。

穆伊杰找到為他植牙的牙醫，對方得出結論是要拔除。如果還要植牙，就要重新補骨粉，重新做植牙手術。穆伊杰說，經過此事，他對此前充分信任的植牙手術，產生懷疑。

穆伊杰表示，二年前，他右側上部植入的牙齒，也出現問題。其中一顆牙冠和植體同時脫落，其它三顆牙冠也都脫離，只留兩顆植體。半年前，左側部分牙周病復發，在此前合作牙醫建議下，將左側上面四顆牙齒以及下面一顆牙齒重做植牙手術。雖然最初幾年感覺很好，但某日忽然感覺左側臉腫得厲害，但沒有痛感。他向幾位牙病專家求診後，確診與左側上部四顆植牙有關。於是他痛下決心，讓牙醫將四顆植牙全部拿掉。

穆伊杰說，他現在正與另一位他信任的牙醫商量，對目前牙齒現況採取怎樣更好辦法補救。他認為，從牙齒現況看，十幾年前做的植牙決定是失敗的。失敗的主要原因，是平時沒有注意口腔衛生，牙醫當初提醒他戒菸，但他沒有遵守勸告。

穆伊杰也認為，當初做植牙的牙醫有問題，始終沒有提供他植牙中植體的品牌型號，導致他在找其他牙醫醫治時，對方說不知道植體型號，無法利用合適工具移除植體，更無法重新做植牙手術。他表示，懷疑他信任的那位植牙醫師，之所以不肯透露植體品牌型號，或許根本就不是通用的植體，因此他為使用的植體價格存疑。

一位穆姓華人植牙惹來煩惱。（示意圖，取自Pexels）
一位穆姓華人植牙惹來煩惱。（示意圖，取自Pexels）
一位穆姓華人植牙十餘年，現今認為當初決定失敗。（示意圖，取自Pexels）
一位穆姓華人植牙十餘年，現今認為當初決定失敗。（示意圖，取自Pexels）

華裔

上一則

資深牙醫：植牙並非適合所有人 護牙從小做起

延伸閱讀

NBA／「假牙」被打飛 懷特：不該忘記看牙醫

NBA／「假牙」被打飛 懷特：不該忘記看牙醫
貝賽志愷牙科診所新張提供各種牙患治療和人工植牙服務

貝賽志愷牙科診所新張提供各種牙患治療和人工植牙服務
李碧麗牙醫20年經驗 多語服務價格合理

李碧麗牙醫20年經驗 多語服務價格合理
林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要
牙醫夫外遇2男「鼓勵妻出軌」事後竟提告 二審判賠30萬

牙醫夫外遇2男「鼓勵妻出軌」事後竟提告 二審判賠30萬
台牙醫夫外遇2男 鼓勵妻出軌女助理…事後竟提告 法院判了

台牙醫夫外遇2男 鼓勵妻出軌女助理…事後竟提告 法院判了

熱門新聞

ICE行動，引起當地社區恐慌。(NBC電視台畫面)

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

2025-03-02 19:54
美國針對非牧師宗教工作者的EB-4簽證計畫即將於3月14日後永久終止。（本報檔案照）

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

2025-03-03 16:48
買賣房產竟收國稅局罰款，兩年後才找出緣由。圖為示意圖（Pexels@RDNE Stock project)

不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

2025-03-05 20:19
對於關稅上漲，Target執行長表示有些商品本周就會漲價。（本報檔案照）

Target執行長：這類商品或自本周起漲價

2025-03-04 16:02
加州4月1日起實施新法，對房東向房客收取的費用有新限制。（Pexels）

4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用

2025-03-06 16:38
被逮捕的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」（右），以及賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」（左）。（美國司法部）

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

2025-03-08 01:20

超人氣

更多 >
中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅
14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷

14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷
WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大
美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年
傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了

傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了