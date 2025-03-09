材料品牌不透明 華人植牙十餘年失敗難補救

一位穆姓華人植牙十餘年，現今認為當初決定失敗。（示意圖，取自Pexels）

華裔 商人穆伊杰年逾七旬，十多年前因嚴重牙周病接受植牙手術，當時滿懷期待；然而隨著時間推移，植牙卻成為他無盡煩惱，有時整夜無法入睡。不僅牙齦反覆發炎，還需移除部分植體，相關花費更是巨大。他認為，當初決定植牙是失敗的，原因部分在自身，但也歸咎牙醫未清楚說明植牙材料品牌，導致他至今難以找到合適的支持和幫助，來減輕牙齒痛苦。

俗語說「牙痛不是病，痛起來要人命」，指的是那種疼痛令人難以忍受。患者無不希望予以根治，否則生活品質恐長期受影響。穆伊杰談起十餘年前為什麼選擇植牙。他表示，那時植牙手術已很成熟，植牙後與正常牙齒無異，成為很多他這個年齡段人士的選擇。他在牙周病困擾很久後，對植牙手術充滿期待。至於為何沒有選擇活動假牙，穆伊杰說，他熟悉的這位牙醫，是業界有名植牙醫師，有專利、技術可靠，也有很多成功案例。當時這位牙醫植牙一顆，需花費5000至6000美元；若做全口植牙，要花費至少20萬美元。

在牙醫建議下，穆伊杰將鬆動比較嚴重的右側上部四顆牙齒，以及右側下部一顆牙齒拔除，做植牙手術。從開始手術，到最後完成植牙，整個過程近四個月。植牙後最初幾年，一切都很好，吃東西也恢復正常。可是隨著時間發展，開始逐漸出現問題；右側下面植入的牙齒吃東西會塞牙，且與其它牙齒的縫隙越來越大。發展到後來，他忽然感到牙痛，那顆植牙有些晃動，接著持續發炎，令他感覺很難受。

穆伊杰找到為他植牙的牙醫，對方得出結論是要拔除。如果還要植牙，就要重新補骨粉，重新做植牙手術。穆伊杰說，經過此事，他對此前充分信任的植牙手術，產生懷疑。

穆伊杰表示，二年前，他右側上部植入的牙齒，也出現問題。其中一顆牙冠和植體同時脫落，其它三顆牙冠也都脫離，只留兩顆植體。半年前，左側部分牙周病復發，在此前合作牙醫建議下，將左側上面四顆牙齒以及下面一顆牙齒重做植牙手術。雖然最初幾年感覺很好，但某日忽然感覺左側臉腫得厲害，但沒有痛感。他向幾位牙病專家求診後，確診與左側上部四顆植牙有關。於是他痛下決心，讓牙醫將四顆植牙全部拿掉。

穆伊杰說，他現在正與另一位他信任的牙醫商量，對目前牙齒現況採取怎樣更好辦法補救。他認為，從牙齒現況看，十幾年前做的植牙決定是失敗的。失敗的主要原因，是平時沒有注意口腔衛生，牙醫當初提醒他戒菸，但他沒有遵守勸告。