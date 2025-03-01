供不應求 牛肉價格漲不停 今年飼養牛存量恐降至新低

近期美國牛肉價格上漲，主因之一是飼養牛處於下降周期，專家估計2025年飼養牛存量將降至歷史低點。（路透）

福克斯商業新聞報導，美國不僅雞蛋 價格飆升，牛肉價格也持續上漲，多家企業高管在近期的財報會議上表示，這帶來了嚴峻挑戰。

根據美國勞工部 消費者價格指數（Labor Department's Consumer Price Index），1月份牛肉與小牛肉價格上漲5.5%，遠超家庭食品類別1.9%的整體漲幅。 富國銀行農業食品研究所部門經理Courtney Schmidt表示，牛肉價格上漲主要受美國牛肉產量下降與消費需求強勁的影響。她指出，目前美國的飼養牛（feeder cattle）正處於下降周期，預計2025年飼養牛存量將降至歷史低點。

2月稍早，美國農場局基金會（American Farm Bureau Foundation）經濟學家Bernt Nelson報告稱，截至2025年1月1日，美國牛與小牛存量較去年減少約1%，顯示美國飼養牛存量持續縮減。他進一步指出，肉牛價格近期已達歷史新高，對賣家有利，卻對買家形成挑戰。通常而言，高價格應會刺激飼養牛數量增加，然而目前市場卻未出現這種模式。雖然價格上漲，但市場不確定性依舊很高。Nelson表示，昂貴的飼養牛價格與無法預測的未來利潤，可能導致農民將更多母牛出售做為肉牛，而非保留作為繁殖用途，這可能進一步導致養牛業規模縮小，進而推高牛肉價格。

美國各大零售商與快餐連鎖業者也密切關注牛肉價格波動，並調整2025財年的業務預測。沃爾瑪首席財務官John David Rainey在接受表示，食品價格「略有通脹」，這主要歸因於雞蛋、培根及部分其他肉類價格上漲。

快餐品牌Wendy’s首席執行官Kirk Tanner則向分析師表示，牛肉價格正推動通膨，預計培根價格亦將面臨壓力。同樣地，Shake Shack 首席財務官Katie Fogertey也提到，公司對未來大宗商品價格的預期反映了牛肉價格上漲所帶來的低單位數通脹率。