世報燈會機票大獎 得主冒雨領獎

洛杉磯世界日報副總經理高梓原（右）為Annie頒發了獎品（記者張宏／攝影）

洛杉磯世界日報 2025年首屆聖蓋博燈會日前圓滿落幕，在大抽獎環節中，阿罕布拉居民Annie Tran獲得中華航空免費往返機票 的大獎。13日她冒雨來到世報大樓領取獎品，並表示自己是世界日報活動的忠實參與者，風雨無阻，感謝世界日報舉辦各種節慶活動，豐富南加華人生活。

在頒獎儀式上，Annie Tran表示，因為下大雨看不清路，還走錯路開到華埠，不過一切都是值得的。她幾乎每年都參加世界日報年節展，之前還曾在年節展的攤位上獲得電視機大獎，今年聖蓋博燈會首次舉辦，她就能獲得中華航空（China Airlines）提供的機票大獎，她感覺非常高興。

為此，她當天特別穿著紅色上衣來領獎。Annie Tran說，第一次獲得機票大獎，感覺寓意今年好運的開始。她是越華裔，在香港和台灣都有親友，因為機票是華航從洛杉磯至亞洲的任意航點，所以她計劃今年用這張機票去香港看望親朋，和家人分享自己這份運氣。

洛杉磯世界日報副總經理高梓原為Annie頒發獎品時表示，世界日報與多個城市合作每年都會舉辦各種節慶活動，歡迎民眾持續關注和參與。同時為更貼近華人民眾生活，世界日報新推出「加州生活網」（網址：cadaytoday.com），不僅有新鮮資訊，還有生活折扣區，及各地活動資訊等並每日更新。