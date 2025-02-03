治癒加州報導 南加大再邀新聞菁英 世報是唯一中文媒體

世界日報今年再次受邀參與加州少數族裔媒體合作項目「治癒加州」，是唯一一家華文媒體合作夥伴。（取自南加大安那伯格健康新聞中心）

世界日報 今年再次受邀參與加州少數族裔媒體合作項目「治癒加州」（Healing California），是唯一一家華文媒體合作夥伴。該項目所屬全美排名第一的新聞學府南加州大學 安那伯格新聞學院（USC Annenberg School），匯聚服務不同族裔社區的媒體，共同報導健康公平、社區福祉以及醫療系統中存在的系統性問題。

「治癒加州」是一項跨族裔媒體合作項目，由南加大 安那伯格健康新聞中心 （以下簡稱中心）策畫。該項目核心在於其創新性的合作模式，所有報導主題均由新聞編輯和記者共同討論和選擇。同時，中心利用其強大的新聞媒體資源，開發支持報導所需的學習課程和培訓。

中心創始主任Michelle Levander表示，「該項目建立在一個信念上：加州充滿活力的多族裔媒體在記錄加州多元社區的健康狀況方面具有獨特優勢，能夠分享歷史上被傳統媒體忽視的視角。」

1月29日至31日在南加州大學舉辦的專題研討會上，中心邀請來自全美各地的官員、學者和倡議人士代表，以及路透、華盛頓郵報、洛時的資深調查記者，共同探討加州健康平等所面臨的系統性問題，並重點討論未來一年的關注方向。洛杉磯世界日報社長于趾琴在對合作模式的討論中指出，作為少數族裔媒體，在選擇報導議題時，應該更多聽取來自社區一線的聲音，通過調研、舉辦交流活動等方式，深入了解社區的需求和痛點，以及他們想要獲取的內容和咨詢。

研討會上，中心特別分享了世界日報在2024年項目中的針對阿茲海默症患者及家人的調研成果，鼓勵其他媒體借鑒這種方式，加強與社區的聯繫和互動，發揮少數族裔媒體在本地社區中的獨特作用。此外，中心以世界日報關於國泰老人公寓、無證移民心理健康和工作環境的報導為例，闡述「治癒加州」的報導如何引起執法部門的關注，並被主流媒體轉載。

2025年度將報導的議題涵蓋心理健康、移民健康和經濟壓力3主題。世報將每月定期提供1篇反映社區視角的調查性報導，全年共10篇。2025年的其他合作媒體包括：NBC Universal旗下西班牙語電視媒體Telemundo、服務越南社區的Nguoi Viet News、服務拉丁裔社區的El Tecolote、服務非裔社區的播客The Stoop和多平台媒體The Observer。