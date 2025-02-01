自燃、釋毒氣…洛杉磯火災後清理 鋰電池成大難題

清理鋰電池成為火災清理的最大挑戰之一。（NBC新聞網）

隨著寶馬山野火（Palisades Fire）和伊頓野火（Eaton）地區開始了第一輪清理工作，專家表示說，因為火災現場留有大量的鋰電子電池，讓清理工作更加複雜。

根據NBC新聞網，這兩處野火發生時，民眾緊急撤離，家中留有的電車、電腦、手機等都有鋰電池，是火災後進行清理的最大挑戰之一。兩大野火清理環保局總督Steve Calanog說：「經過我們的估算，這將可能是全球歷史上最大的鋰電池清理事件。」當鋰電池在被破壞或高溫 環境下，可能會自燃甚至爆炸；剩餘的熱量可能會讓其產生反應著火，這種危險可能會持續數周甚至幾個月。

民眾被允許返回家之後，消防局和政府提醒他們，鋰電池表面可能看不出有損壞，但仍會給清理人員或返家人員造成危險。

洛杉磯 市消防局隊長Adam VanGerpen說，「我們不知道這些暴露在外的鋰電池帶來的長期影響，我們從未遇到過這麼大數量的鋰電池以及這麼多電車。」「這裡安裝鋰電池的電車數量是前所未有的。」他說，有的鋰電池雖然表面看起來沒有損害，但裡面可能已經壞了，釋放的毒氣是對身體不利的。